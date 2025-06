Žilinský kraj spúšťa online monitoring mosta ponad Oravskú priehradu

Námestovo 2. júna (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v spolupráci so Správou ciest (SC) ŽSK začne v júni s inštaláciou dlhodobého online monitorovacieho systému na moste v katastrálnom území Námestova ponad Oravskú priehradu. Ako informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, dôvodom je zhoršený technický stav mosta, ktorý je aktuálne klasifikovaný v stupni VI. - veľmi zlý stavebno-technický stav.



„Celková investícia do online monitoringu predstavuje 122.448,50 eura s DPH vrátane inštalácie snímačov, zapožičania mostnej plošiny a zriadenia elektrickej prípojky. Práce na inštalácii monitorovacích snímačov prebehnú v termíne od 2. do 6. júna,“ uviedla Lacová s tým, že počas tohto obdobia žiadajú účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť v danom úseku.



Ďalej priblížila, že systém zabezpečí kontinuálny nonstop monitoring nosnej konštrukcie mosta prostredníctvom optických snímačov umiestnených v najkritickejších miestach. Dáta budú sledované a vyhodnocované v reálnom čase odborne spôsobilou osobou. Monitoring bude snímať zmeny v napätosti či pretvorení nosníkov a zároveň posudzovať správanie sa nosnej konštrukcie mosta. Na každú zmenu automaticky upozorní správcu mosta.



„K online monitoringu pristúpila SC ŽSK spolu so ŽSK z dôvodu, že predpokladaná hodnota potrebnej rekonštrukcie mostného objektu sa pohybuje okolo 20 miliónov eur, ktoré ŽSK nedokáže vykryť zo žiadnych disponibilných zdrojov. Online monitoring je moderným a účinným riešením na predídenie prípadnému nebezpečenstvu a tiež pomôže pri rozhodovaní o ďalších krokoch,“ dodala riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová.