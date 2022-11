Žilinský kraj spustil prihlasovanie do dvoch študentských súťaží

Žilina 16. novembra (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil prihlasovanie do súťaží Stredoškolský podnikateľský zámer 2022 a Inovácia Žilinského kraja 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová s tým, že cieľom je podporiť inovačné aktivity v kraji.



Študenti majú možnosť zapojiť sa do súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer do 31. januára budúceho roka. Predmetom súťaže je vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti. Hodnotiť ich bude päťčlenná odborná porota. "Každoročne sú odmeňované tri najlepšie zámery, ktorých autori získajú finančnú odmenu a poradenstvo od záujmového združenia Inovia," uviedla Lacová.



Do 15. decembra tohto roka je možné prihlásiť sa do 15. ročníka súťaže Inovácia Žilinského kraja. "Oceníme úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja z nášho kraja," dodala hovorkyňa. Ocenenie sa podľa jej slov bude udeľovať v kategóriách Malé a stredné podniky a Regionálny rozvoj.



Víťazov vyhlásia na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2023. Získajú ocenenie a finančnú odmenu.