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Žilinsky kraj ukončil rekonštrukciu mosta v obci Bešeňová
Pred začiatkom rekonštrukcie bol most na základe svojho stavebno-technického stavu zaradený do kategórie veľmi zlý.
Autor TASR
Bešeňová 25. júna (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ukončil rekonštrukciu mosta na ceste III/2213 v katastrálnom území obce Bešeňová v Ružomberskom okrese. Realizované práce odstránili poruchy spôsobené degradáciou materiálov, zatekaním a dlhodobým opotrebovaním. Celkové náklady na realizáciu stavebných prác predstavujú 993.201,05 eura s DPH. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Projekt bol financovaný z Programu Slovensko prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 559.519 eur, zo štátneho rozpočtu vo výške 46.078,04 eura a z vlastných zdrojov ŽSK vo výške 334.943,40 eura.
Pred začiatkom rekonštrukcie bol most na základe svojho stavebno-technického stavu zaradený do kategórie veľmi zlý. „Stavebné práce, ktoré sa začali v auguste 2025, zahŕňali komplexnú rekonštrukciu trojpoľového mostného objektu, ktorého nosná konštrukcia je tvorená prefabrikovanými trámovými nosníkmi uložená na dvoch krajných oporách a dvoch železobetónových pilieroch, medzi ktorými je vedená hlavná železničná trať Žilina - Košice,“ spresnila Lacová s tým, že dĺžka mostného objektu je 50,17 metra.
Samotná rekonštrukcia mosta zahŕňala kompletnú výmenu mostného zvršku, sanáciu betónových častí nosnej konštrukcie a doplnenie spriahajúcej výstuže. „Vyčistené a ošetrené boli ložiská, vybudovali sa nové prechodové dosky a poškodené časti betónu prešli hĺbkovou reprofiláciou. Konštrukcia mosta bola zároveň zosilnená novou spriahnutou doskou, vďaka čomu sa odstránilo obmedzenie zaťažiteľnosti 15 ton a zvýšila únosnosť mosta na plné dopravné zaťaženie,“ priblížila riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová.
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej bolo obnovenie mosta nevyhnutné. „Takmer miliónová investícia prinesie vyššiu bezpečnosť, komfort pre vodičov a zároveň prispeje k lepšiemu prepojeniu regiónov,“ dodala. V súčasnosti prebieha v rámci ŽSK rekonštrukcia mostných objektov v katastri obcí Uhorská Ves, Bystrička, Oravská Poruba, Veľká Bytča. V roku 2026 až 2027 má ŽSK v pláne zrekonštruovať sedem mostov. V zlom stave je aktuálne 132 mostov a vo veľmi zlom stave ďalších 51. Na ich rekonštrukciu by kraj pri aktuálnom náraste cien a DPH potreboval viac ako 100 miliónov eur.
Projekt bol financovaný z Programu Slovensko prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 559.519 eur, zo štátneho rozpočtu vo výške 46.078,04 eura a z vlastných zdrojov ŽSK vo výške 334.943,40 eura.
Pred začiatkom rekonštrukcie bol most na základe svojho stavebno-technického stavu zaradený do kategórie veľmi zlý. „Stavebné práce, ktoré sa začali v auguste 2025, zahŕňali komplexnú rekonštrukciu trojpoľového mostného objektu, ktorého nosná konštrukcia je tvorená prefabrikovanými trámovými nosníkmi uložená na dvoch krajných oporách a dvoch železobetónových pilieroch, medzi ktorými je vedená hlavná železničná trať Žilina - Košice,“ spresnila Lacová s tým, že dĺžka mostného objektu je 50,17 metra.
Samotná rekonštrukcia mosta zahŕňala kompletnú výmenu mostného zvršku, sanáciu betónových častí nosnej konštrukcie a doplnenie spriahajúcej výstuže. „Vyčistené a ošetrené boli ložiská, vybudovali sa nové prechodové dosky a poškodené časti betónu prešli hĺbkovou reprofiláciou. Konštrukcia mosta bola zároveň zosilnená novou spriahnutou doskou, vďaka čomu sa odstránilo obmedzenie zaťažiteľnosti 15 ton a zvýšila únosnosť mosta na plné dopravné zaťaženie,“ priblížila riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová.
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej bolo obnovenie mosta nevyhnutné. „Takmer miliónová investícia prinesie vyššiu bezpečnosť, komfort pre vodičov a zároveň prispeje k lepšiemu prepojeniu regiónov,“ dodala. V súčasnosti prebieha v rámci ŽSK rekonštrukcia mostných objektov v katastri obcí Uhorská Ves, Bystrička, Oravská Poruba, Veľká Bytča. V roku 2026 až 2027 má ŽSK v pláne zrekonštruovať sedem mostov. V zlom stave je aktuálne 132 mostov a vo veľmi zlom stave ďalších 51. Na ich rekonštrukciu by kraj pri aktuálnom náraste cien a DPH potreboval viac ako 100 miliónov eur.