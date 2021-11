ŽSK, UNIZA a mesto Žilina založili združenie právnických osôb InoVia

Žilina 19. novembra (TASR) – Zakladajúce listiny záujmového združenia právnických osôb InoVia v piatok v Žiline podpísali zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), mesta Žilina a Žilinskej univerzity (UNIZA). Podľa hovorkyne ŽSK Lucie Lašovej má novozaložené centrum zhodnotiť inovačný potenciál kraja, vytvárať podmienky na zlepšovanie inovačnej výkonnosti, prepájať a zintenzívniť spoluprácu podnikov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.



Doplnila, že prípravné kroky zahŕňali aj sedem mesiacov trvajúci prieskum očakávaní v podnikateľskom sektore a na základe získaných dát sa kreovali hlavné okruhy činností centra. "Našou zodpovednosťou je pozerať sa do budúcnosti, ktorá presahuje volebné obdobie. Chceme vytvoriť konkurencieschopný región so spokojnými obyvateľmi, ktorí sa venujú zmysluplnej práci, a zabezpečiť udržateľný rozvoj mesta i kraja," povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.



"Významný inovačný potenciál akademického prostredia vidíme najmä v oblasti technologickej, kybernetickej bezpečnosti, zvyšovania energetickej efektívnosti budov, dopravných systémov, ale aj v oblasti rozvoja biomedicíny. Práca s talentmi a budovanie silného firemného zázemia nám dáva šancu zastaviť odliv mladých odborníkov, pretože dostanú možnosť realizovať inovatívne nápady vo svojom regióne," vysvetlil rektor UNIZA Jozef Jandačka.



ŽSK je podľa predsedníčky Eriky Jurinovej historicky krajom inovatívnych a odvážnych projektov. "Spoločnosti, ako Robotec, Kinekus, Martinus, Ipesoft či MTS majú vo svojom 'rodnom liste' uvedený Žilinský kraj. Ak chceme, aby podobných spoločností bolo viac, aby aj mladí ľudia zakladali úspešné spoločnosti v kraji, nemôžeme to nechať na náhodu. InoVia sa stane miestom, kde mladí ľudia nájdu podporu pre inovatívne myšlienky už v začiatkoch, získajú zázemie, know-how a prístup k praktickým skúsenostiam a skutočným laboratóriám," dodala.



Výška prvého peňažného vkladu zakladajúcich členov v roku 2021 dosiahne 100.000 eur. "Do budúcna si InoVia na svoju činnosť plánuje zarábať vlastnými aktivitami, počíta sa aj s podporou z projektov Európskej únie (EÚ). Centrum v jeho prvých krokoch povedie Vlastimil Kocian s bohatými podnikateľskými skúsenosťami," uzavrela hovorkyňa ŽSK.