Kraj upozorňuje na uzáveru mosta na ceste II/583 v Krasňanoch

Krasňany 6. októbra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) upozorňuje na víkendovú uzáveru mosta na ceste II/583 v Krasňanoch v okrese Žilina. Podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej je uzávera plánovaná od 21.00 h v sobotu (8. 10.) do 5.00 h v nedeľu (9. 10.).



Úplná uzávera bude platiť iba pre nákladné vozidlá nad 29 ton, ktoré odklonia cez Strečno. "Zložky integrovaného záchranného systému budú mať prejazd bez obmedzenia a autobusy prímestskej autobusovej dopravy budú premávať podľa cestovného poriadku. Osobným automobilom umožnia prejazd v časových intervaloch 20 až 30 minút, ktoré budú závisieť od dĺžky pracovných cyklov," uviedla hovorkyňa ŽSK.



Doplnila, že následne budú pokračovať práce na vybudovaní podperného lešenia. "Po podopretí mosta sa zruší výluka prejazdu vozidiel nad 29 ton. Práce sú plánované tak, aby bol most do začatia zimnej údržby (1. 11.) v provizórnom stave prejazdný obojsmerne," dodala Lacová.



Rekonštrukciu mosta v Krasňanoch pozastavili na konci septembra z dôvodu závažnej poruchy na nosnej konštrukcii.