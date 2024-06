Žilinský kraj pracuje na optimalizácii škôl

Žilina 11. júna (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) už pracuje na spájaní škôl do spoločných areálov, pre každý región pripravili víziu. Uviedla to hovorkyňa ŽSK Eva Lacová v reakcii na zámer optimalizovať sieť stredných škôl, ktorý začiatkom júna ohlásil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Vzhľadom na výrazný pokles žiakov v ŽSK od konca 90. rokov sú areály niektorých stredných škôl využité sotva na polovicu. Ďalšie sú podľa hovorkyne na súčasné pomery výrazne predimenzované. "Nízky počet žiakov znamená aj nižšie normatívne financovanie, čo má za následok ekonomickú neudržateľnosť najmä v súvislosti s potrebnými investíciami. Zároveň takto rozdrobené školstvo nie je schopné zabezpečiť adekvátnu kvalitu prípravy absolventov pre trh práce, nadväzujúce vysokoškolské štúdium a pre život. Z toho dôvodu ŽSK už realizuje projekty spájania škôl do areálov," povedala pre TASR hovorkyňa.



Podľa Lacovej ide o to, aby boli areály, do ktorých kraj zainvestuje, plne využité. Cieľom je, aby sa efektívne využívali zdroje. Tiež, aby sa v dohľadnom čase žiaci učili a trávili čas v zmodernizovaných školských areáloch s učebňami vybavenými technikou zodpovedajúcou potrebám súčasného vzdelávania, priestormi na šport a záujmovú mimoškolskú činnosť. "Samotný proces optimalizácie trvá podľa aktuálne platnej legislatívy minimálne rok a pol," priblížila hovorkyňa.



Z predstavenej vízie ministerstva podľa ŽSK nie sú jasné všetky kroky a podmienky racionalizácie. "Napríklad nie je jasné, ako by mali školy pod jedným vedením fungovať, či bude musieť mať riaditeľ školy naďalej výlučne pedagogické vzdelanie ako doteraz, ako sa chcú vysporiadať s investičným dlhom, keďže minister nehovorí aj o priestorovej racionalizácii," vymenovala Lacová.



Kraj predpokladá, že požadované projekty optimalizácie stihnú pripraviť v zverejnenom termíne, aj keď v tejto chvíli ešte nepoznajú požiadavky ministerstva na prípravu projektu. "Pokiaľ pôjde o návrhy či vízie, tie pripravené máme pre každý región kraja," ubezpečila hovorkyňa. Aktuálne má ŽSK zastupiteľstvom odsúhlasených a realizuje päť projektov optimalizácie v školstve.