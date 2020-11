Verejnosť v núdzi môže o pomoc požiadať žilinskú krajskú nadáciu

Žilina 10. novembra (TASR) – Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny funguje aj v čase pandémie nového koronavírusu. Psychologické, právne či sociálne poradenstvo vzhľadom na bezpečnostné opatrenia poskytuje telefonicky či e-mailom. Do 13. novembra prijíma aj žiadosti o finančnú pomoc. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Nadácia ŽSK pre podporu rodiny funguje už dva roky v úzkej spolupráci s Rodinným centrom pomoci ŽSK. „Spoločne za ten čas pomohli viac ako štyrom stovkám rodín – niektorým odbornou pomocou, iným finančným príspevkom či materiálnym zabezpečením vo forme potravín a inej hmotnej pomoci, ako sú školské potreby, domáce spotrebiče či nábytok," načrtla Remencová.



Príbehy žiadateľov o pomoc sú podľa správkyne nadácie Gabriely Podolanovej vždy plné smútku, napätia a bolesti.



„Ale predsa medzi nimi nájdeme také, ktoré sa vyvíjajú veľmi dobre a majú potenciál sa dopracovať k normálnemu zdravému životu. Máme rozbehnutú spoluprácu s mnohými neziskovými organizáciami z regiónu, ale i so štátnymi inštitúciami a samosprávami. Pomocnú ruku pridávajú aj dobrovoľníci," povedala Podolanová. Vďaka lepšiemu prepojeniu odborníkov je podľa nej možná účinnejšia a trvalejšia pomoc ľuďom s traumami, ťažkými zdravotnými či sociálnymi problémami.



Pandémia priniesla obmedzenia aj do chodu samotnej nadácie – poradenstvo poskytuje telefonicky a mailom, po predbežnej dohode je v individuálnych prípadoch možné aj osobné stretnutie.



„Chcela by som apelovať na ľudí, aby sa nebáli požiadať o pomoc. Sme k dispozícii na telefóne aj vtedy, ak sa niekto cíti sám a potrebuje sa porozprávať. Obracia sa na nás priemerne asi desať ľudí týždenne," priblížila Podolanová.



Ako dodala, od vypuknutia pandémie vnímajú ako najohrozenejšiu skupinu najmä slobodné matky s deťmi, ktoré ostali bez príjmu. Tým dnes pomáhajú aj so zabezpečením potravín, prípadne doučovaním detí cez dobrovoľníkov.



V týchto dňoch nadácia stále prijíma žiadosti o finančnú pomoc. Verejnosť ich môže posielať do piatka do 16:00, a to buď poštou alebo e-mailom.