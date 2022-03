Žilinský kraj vyhlásil výzvu Regionálne dotácie, rozdelí 325.000 eur

Žilina 7. marca (TASR) – Žilinský samosprávy kraj (ŽSK) vyhlásil výzvu Regionálne dotácie, v ktorej rozdelí celkom 325.000 eur. Na aktivity nadregionálneho charakteru je alokovaných ďalších 50.000 eur z programu Dotácie predsedníčky ŽSK. TASR o tom informovala Martina Remencová z kancelárie predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej.



Vo výzve Regionálne dotácie môžu získať sumu od 1100 eur do 3000 eur projekty na podporu kultúrnych a náboženských aktivít, športových a voľnočasových aktivít a podujatí na území ŽSK. Tiež na vytváranie podmienok, ktoré prispejú k ich rozvoju. "Na výzvu je možné podať iba jednu žiadosť. Žiadateľ je zároveň povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 percent z poskytnutej dotácie. Uzávierka žiadostí je 31. marca 2022," uviedla Remencová.



Podujatia regionálneho, nadregionálneho alebo mimoriadneho charakteru, prípadne aktivity na zlepšovanie podmienok seniorov či rozvoj medzigeneračnej spolupráce, môžu získať podporu z Dotácií predsedníčky ŽSK. "Výzvu vyhlásili v pondelok a žiadosti je možné predkladať priebežne do 31. mája. O dotáciu sa môžu uchádzať obce na území kraja, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom v ŽSK. Výška poskytnutej dotácie sa pohybuje od 1000 eur do 6000 eur," konkretizovala Remencová.



"Aj prostredníctvom dotácií chceme podporiť rozvoj kraja cez zdravý životný štýl, výstavbu športovísk, cyklotrás, zachovávanie kultúrneho hmotného i nehmotného dedičstva. A mnohé iné aktivity, ktoré budú rozvíjať naše historické regióny," skonštatovala Jurinová.



Žiadosti o poskytnutie dotácie sa v oboch prípadoch podávajú prostredníctvom elektronického systému dostupného na DotacieZSK.egrant.sk s výnimkou čestného vyhlásenia, ktoré musí byť doručené na Úrad ŽSK aj v originálnej podobe, uzavrela Remencová.