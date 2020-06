ŽSK zrekonštruuje kaštieľ v Oščadnici za viac ako 640.000 eur

Žilina 14. júna (TASR) - Kaštieľ v obci Oščadnica bude modernejší i väčší. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začal s jeho modernizáciou v rámci cezhraničného projektu hradeného z európskych finančných zdrojov. Náklady na investíciu sú viac ako 640.000 eur. ŽSK spolufinancuje projekt vo výške približne 300.000 eur.



Kaštieľ v Oščadnici je národnou kultúrnou pamiatkou, sídli v ňom Kysucká galéria. Ide o prvú veľkú investíciu do pamiatky, naposledy prešiel obnovou lesopark pred 12 rokmi.



V rámci projektu renovácie kaštieľa dôjde k vytvoreniu nových výstavných priestorov v podkroví kaštieľa, celý objekt sa zmodernizuje a pristaví sa terasa na východnej strane pamiatky. Súčasťou prác bude výmena strechy, vybuduje sa nové schodisko do podkrovia, zrenovujú sa hygienické zariadenia a vymenia rozvody vody aj kúrenia.



„Rekonštrukciou kaštieľa sa Kysuckej galérii otvoria ďalšie možnosti využitia tohto objektu. Získa nové výstavné priestory, pribudne aj miestnosť, kde bude možné realizovať tvorivé dielne, besedy, ako aj iné kultúrno-spoločenské aktivity. Takýto priestor v galérií doteraz chýbal,“ povedal riaditeľ odboru kultúry ŽSK Martin Hromada. Rekonštrukcia prinesie aj nový bezbariérový vstup do priestorov kaštieľa pre návštevníkov s telesným znevýhodnením.



Na zveľadenie kultúrnej pamiatky získal kraj financie zo zdrojov Európskej únie. „Práve v prípade pamiatok ide často o nákladné investície, ktoré nie je možné v celom rozsahu realizovať výhradne zo zdrojov samosprávnych krajov. Podobne sa nám podarilo obnoviť napríklad Budatínsky hrad, budovu Fary na Oravskom hrade či lesnú železničku v Pribyline,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.