Žilinský kraj zrekonštruuje most pred Oravskou Porubou
Autor TASR
Oravská Poruba 16. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zrekonštruuje mostný objekt pred obcou Oravská Poruba v okrese Dolný Kubín za 1.623.787,28 eura s DPH. Rekonštrukcia mosta bude prebiehať po polovičkách, takže doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadená striedavo pre oba smery cestnou svetelnou signalizáciou. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejnej súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia mostného objektu a prislúchajúcej časti komunikácie v prechodových oblastiach, s cieľom odstrániť nevyhovujúci stav mosta a tým zvýšiť únosnosť mosta, zlepšiť parametre cestnej komunikácie tak, aby bola zabezpečená plynulosť a bezpečnosť dopravy a zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky,“ uvádza sa vo vestníku.
Samotná rekonštrukcia mosta bude pozostávať z kompletnej výmeny mostného zvršku, zosilnenia oceľovej nosnej konštrukcie, úpravy záverných stienok a prechodových oblastí, sanačných prác, osadenia bezpečnostných a záchytných zariadení, výmeny krytu vozovky cesty, krytu vozovky na mostnom objekte a úpravy svahov a terénu v okolí mosta. Stavebné práce by mali byť vykonané do 360 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.
