ZSKE testuje hydraulické nosidlá, na Slovensku sa zatiaľ nepoužívajú

Košice 7. februára (TASR) – Záchranná služba Košice (ZSKE) testuje hydraulické nosidlá. V budúcnosti chce, aby sa dostávali do výbavy sanitných vozidiel ZSKE. TASR o tom informoval jej hovorca Viktor Wurm s tým, že v niektorých krajinách Európy sú štandardným vybavením posádok, no na Slovensku ich doposiaľ nepoužívala žiadna záchranná zdravotná služba.



ZSKE sa podľa jeho slov dohodla s českým výrobcom na bezodplatnom testovaní jedného kusu hydraulických nosidiel, do konca roka ich má vo výbave posádka rýchlej lekárskej pomoci – mobilná intenzívna jednotka v Košiciach.



„Prednosti automatizovaných nosidiel spočívajú v ovládaní, ale aj v šírke ich využitia pri prevoze pacienta. Vzhľadom na vyššiu nosnosť a väčšie rozmery umožňujú prevážať aj pacientov s ťažkou obezitou. Na druhej strane zjednodušujú záchranárom manipuláciu s pacientom, čím znižujú fyzickú záťaž kladenú na výkon tohto náročného povolania,“ vysvetlil hlavný zdravotnícky záchranár ZSKE Vladimír Hosa. Podľa neho sú pri polohovaní pacienta na bežných mechanických nosidlách potrební dvaja záchranári, na manipuláciu s tými hydraulickými stačí jedna osoba. Batéria takýchto nosidiel sa po vložení do sanitného vozidla automaticky dobíja. V prípade poruchy elektroniky ich je možné plne ovládať aj manuálne.



„Hydraulické nosidlá predstavujú obrovskú pomoc pre posádky záchranných služieb a sú výrazným krokom vpred. Dnes sú štandardom v niektorých krajinách západnej či severnej Európy a my potrebujeme, aby sa postupne stávali štandardom aj u nás na Slovensku. Do budúcnosti určite urobíme všetko pre to, aby sa takéto nosidlá dostávali do výbavy nových sanitných vozidiel ZSKE,“ uviedol riaditeľ ZSKE Bystrík Mucha s tým, že daný typ nosidiel novej generácie testujú okrem ZSKE ešte dve české záchranky a záchranná zdravotná služba vo Viedni.



Ich získanie do výbavy podľa ZSKE závisí od finančných zdrojov, ale priamo súvisí aj s vozovým parkom a priestorovými pomermi v sanitnom vozidle. „Testovaný exemplár je práve preto inštalovaný v jednom zo starších sanitných vozidiel VW Transporter. Prípadný nákup nosidiel teda prirodzene súvisí aj s obmenou vozového parku, ktorú je potrebné realizovať priebežne, v závislosti na veku a opotrebovaní vozidiel,“ dodal pre TASR Wurm.