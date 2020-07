Bustu Štefánika vrátia v Zvolenskej Slatine na pôvodne miesto

Zvolenská Slatina 2. júla (TASR) – Bronzová busta Milana Rastislava Štefánika osadená v roku 1939 pred budovu vtedajšej meštianskej školy, dnes obecného úradu vo Zvolenskej Slatine, sa po desaťročiach vráti na pôvodné miesto. Slávnostne ju odhalia 26. júla o 18:00.



„Púť busty od jej prvého osadenia až do dnes bola dosť netradičná," hovorí predseda Miestnej organizácie Matice Slovenskej v Zvolenskej Slatine Marek Hanúska.



Busta bola vlastne zmenšeninou hlavy M. R. Štefánika z jeho asi osemmetrovej sochy od autora Vojtecha Ihriského, ktorá stála počas medzivojnového obdobia v Považskej Bystrici.



„Vo Zvolenskej Slatine bustu osadili pri príležitosti 20. výročia Štefánikovej smrti," hovorí Hanúska ďalej. Umiestnili ju na podstavec, na ktorom boli vyryté mená Slatinčanov padlých v prvej svetovej vojne. „Na svojom pôvodnom mieste stála podľa spomienok starších obyvateľov obce ešte začiatkom 70. rokov 20. storočia," priblížil zástupca MO MS.



Neskôr bola odstránená a ľudia ju po rokoch našli pohodenú v jednom miestnom kuríne. „Až začiatkom 90. rokov ju zrenovovali a osadili na chodbu tunajšej základnej školy, kde je dodnes," pripomína Hanúska.



MO MS a obec sa pred časom rozhodli, že bustu prenesú na pôvodné miesto a do školy dajú vyhotoviť jej epoxidový odliatok. Získali na to aj dotáciu z ministerstva kultúry v hodnote 3500 eur. Zhruba 2000 eur prispela na výrobu repliky aj samospráva.



V regióne Podpoľanie tak pôjde o druhú Štefánikovu bustu pod holým nebom. Pred niekoľkými rokmi bola odhalená jeho socha v neďalekej obci Vígľašská Huta – Kalinka.