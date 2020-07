V Zvolenskej Slatine má začať prestavba starého domu

Zvolenská Slatina 2. júla (TASR) – S prestavbou starého rodinného domu na komunitné centrum chcú ešte tento rok začať vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen. Obec na to získala viac ako 323 000 eur z eurofondov.



„Už máme po výberovom konaní na dodávateľa stavby," uviedla pre TASR prednostka Obecného úradu vo Zvolenskej Slatine Viera Gibalová. Projekt by sa mal realizovať 24 mesiacov.



Má ísť o komplexnú rekonštrukciu starého domu, ktorý obec kúpila pred časom od stavebnej firmy. Tá v ňom mala svoje sídlo. Súčasťou domu je aj veľký dvor a záhrada.



V objekte by mala vzniknúť miestnosť využívaná ako klub pre deti a mládež, výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti a niektoré ďalšie komunitné aktivity. Tiež kancelária pre komunitných pracovníkov, sociálne zariadenia, klubová miestnosť využívaná aj na individuálne poradenstvo a niektoré vzdelávacie aktivity. Bude tam aj stredisko osobnej hygieny, sklad materiálu a pomôcok, kuchyňa pre účely praktických tréningov varenia a dielňa pre výučbu základných remeselných zručností. Budova má tiež spĺňať základné podmienky bezbariérovosti.