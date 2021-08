ŽSR chcú elektronickou aukciou predať Železničnú polikliniku Zvolen

Zvolen 19. augusta (TASR) – Železničná poliklinika vo Zvolene, ktorá je v správe Železníc Slovenskej republiky, je na predaj. ŽSR v týchto dňoch vyhlásili ponukové konanie formou elektronickej aukcie na jej odpredaj. Po poliklinike v Žiline ide o druhý objekt železníc, ktorý v rámci racionalizácie rozsahu nehnuteľností a znižovania nákladov na správu ponúkajú na predaj.



Týmto krokom ŽSR reflektujú na závery projektu Lepšie fungovanie ŽSR, ktorý v roku 2019 zverejnil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR po ukončení previerky v spoločnosti. Jedným z prijatých opatrení bola úloha efektívne odpredať trvalo nepotrebný majetok, a tým znižovať prevádzkové náklady na jeho správu a údržbu.



„Zároveň je potrebné efektívne kapitalizovať ostatný majetok, ktorý nesúvisí s hlavnou činnosťou ŽSR, teda správou a údržbou železničnej infraštruktúry. Takýmto trvalo nepotrebným majetkom sú aj nehnuteľnosti zdravotníckych zariadení ŽSR, ktorých proces postupného odčleňovania sa začal už v roku 2005, a to formou prenechania týchto nehnuteľností do prenájmu licencovaným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti," uviedol pre TASR generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.



Areál železničnej polikliniky vo Zvolene sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti Zvolenského zámku. Areál je tvorený troma budovami – poliklinika, rehabilitácia a trafostanica. Dominantná je šesťpodlažná budova polikliniky s menším dvorom so spevnenou plochou na parkovanie. Celková rozloha areálu predstavuje 1297 štvorcových metrov.



Objekt je v súčasnosti využívaný ako zdravotné stredisko na základe stále platnej nájomnej zmluvy. „Aj po odpredaji týchto nehnuteľností bude pokračovať poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v poliklinike, keďže jednou z dôležitých podmienok odpredaja je cedovanie práv a povinností z platnej nájomnej zmluvy na kupujúceho," uvádzajú ŽSR.



Podmienky a detaily vyhláseného ponukového konania formou elektronickej aukcie sú zverejnené na stránke ŽSR.