Železnice: Modernizácia trate pod Tatrami sa predĺži

Poprad 11. augusta (TASR) - Modernizácia železničnej trate pod Tatrami sa predĺži o niekoľko mesiacov. Pôvodne mala byť stavba takmer 13-kilometrového úseku medzi Popradom a Lučivnou hotová v auguste. Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová pre TASR uviedla, že v súčasnosti nie je jasné, o koľko presne sa práce predĺžia, prebiehajú totiž intenzívne rokovania so zhotoviteľom.



"Aktuálne, tak ako aj na ostatných staveniskách líniových stavieb či už v rámci diaľničnej siete, železničných tratí, alebo ostatných pozemných stavieb na Slovensku, respektíve celkovo v Európskej únii, prevláda aj v prípade predmetnej stavby akútny nedostatok stavebného materiálu," zdôvodnila. Chýbajú podľa nej predovšetkým oceľové konštrukcie určené na výrobu a zhotovenie mostných objektov. Tento nepriaznivý stav, spôsobený vojnovým konfliktom na Ukrajine, výrazne zasiahol do dodávateľsko-odberateľských vzťahov, či už z hľadiska dostupnosti materiálu alebo enormného nárastu cien oproti pôvodným zmluvným cenám. "Jeho výsledkom je aj pozastavenie, respektíve obmedzenie postupu stavebných prác na kľúčových mostných objektoch," dodala hovorkyňa.



Projekt, ktorého hodnota je takmer 97,5 milióna eur bez DPH, je rozdelený do niekoľkých ucelených častí. V rámci trasy Poprad - Svit už boli ukončené práce na železničnom zvršku, spodku a trakčnom vedení, podchod a príslušnú komunikáciu v mestskej časti Veľká už odovzdali do predčasného užívania mestu Poprad. "Dokončujú sa únikové dvere a schody na protihlukových stenách, stavebno-technicky je tento úsek takmer stopercentne ukončený," doplnila Feik Achbergerová.



V okolí železničnej stanice Svit je ukončená obnova párnej skupiny koľají, pod koľajami číslo 2 a 4 vybudovali podchod pre cestujúcich a železničný most s betónovou vaňou v párnej skupine. Takisto je vybudované aj nástupište číslo 1 s novým zastrešením. Momentálne je výluka nepárnej skupiny koľají a v tejto etape sa vybuduje podchod, podjazd aj nástupište pri koľaji číslo 3. Vo fáze prípravy a realizácie začína byť aj obnova budovy stanice vo Svite, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. "Všetky pripomienky krajského pamiatkového úradu boli zapracované do zmeny projektovej dokumentácie, na základe ktorej čoskoro začneme s rekonštrukciou. Doteraz sa v budove robili len miestnosti, ktoré bolo nutné dokončiť a odovzdať v rámci spustenia zabezpečovacieho zariadenia," objasnila hovorkyňa.



Na trase Svit - Štrba už stavbári ukončili trvalú výhybňu Lučivná a momentálne prebiehajú práce na zriadení násypového telesa na novej preložke časti trate, kde je na 95 percent hotový železničný most nad cestou III. triedy a potokom Rakovec. "Vo fáze realizácie je tam kontajnerová trakčná meniareň s technológiou a je potrebné sfunkčniť vnútorné a vonkajšie rozvody," doplnila Feik Achbergerová s tým, že na trase je nepretržitá výluka až do 26. októbra.