ŽSR: Pre poruchu vedenia v úseku Svätý Jur-Pezinok meškajú vlaky

Bratislava 20. novembra (TASR) - Z dôvodu poruchy trakčného vedenia v úseku Svätý Jur - Pezinok meškajú v pondelok popoludní niektoré vlaky. Príčina roztrhnutého nosného lana sa vyšetruje. TASR to uviedol Denis Dymo z odboru komunikácie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).



Na odstraňovaní poruchy pracujú dve čaty elektromontérov. "Porucha trakčného vedenia by mala byť odstránená približne do 16.00 h," priblížil Dymo. K poruche trakčného vedenia prišlo v čase 12.37 h. Na prvej koľaji uviazol vlak smerujúci do Košíc.