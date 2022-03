Železnice SR predávajú areál Železničnej nemocnice s poliklinikou

Košice 11. marca (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) predávajú areál Železničnej nemocnice s poliklinikou (ŽNsP) v širšom centre Košíc, vyhlásili elektronickú aukciu. Vyvolávacia cena sa pohybuje na úrovni necelých 13,32 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z vyhlásenia ponukového konania zverejneného na webe ŽSR.



Objekt sa v súčasnosti využíva ako nemocnica a zdravotné stredisko na základe platnej nájomnej zmluvy. Súčasťou areálu sú okrem hlavnej budovy aj ďalšie stavby, ako napríklad kompresorová stanica, vodojem, garáže a ďalšie. „Predmetom odpredaja je aj príslušenstvo stavieb, oplotenie, sadové osvetlenie a svietidlá, chodníky, prístupové a obslužné komunikácie, úkryt CO a hnuteľný majetok. Nemocnica má vlastnú plynovú kotolňu,“ informujú ŽSR.



Celkovo ide o pozemky s rozlohou zhruba 10.500 štvorcových metrov a stavby s podlahovou plochou viac ako 14.000 štvorcových metrov.



V ŽNsP pracuje 114 ľudí, z toho 30 lekárov a 54 sestier. Zariadenia a vybavenie ambulancií, ako aj ďalší hnuteľný majetok v areáli sú vo vlastníctve ŽSR a rovnako budú predmetom odpredaja.



Pôvodná stará časť hlavnej budovy železničnej nemocnice bola postavená v 50. rokoch 20. storočia. Do užívania ju odovzdali v roku 1964. Prístupná je z Masarykovej ulice. Nová časť budovy ŽNsP bola daná do užívania v roku 2002 a je prístupná zo Svätoplukovej a Kmeťovej ulice.



V súčasnosti je celý areál prenajatý spoločnosti Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť ProCare, a. s. Ide o neštátne zdravotnícke zariadenie nemocničného a poliklinického typu. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 30. septembra tohto roka. Ak niektorá zmluvná strana do pol roka od tohto termínu neoznámi ukončenie nájomného vzťahu, zmluva sa automaticky predĺž do konca roka 2023.



ŽSR dodávajú, že podľa územného plánu je lokalita definovaná ako obytné plochy málopodlažnej zástavby, obytné plochy viacpodlažnej zástavby a plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia – polyfunkcia. Odpredávané nehnuteľnosti sa nachádzajú na území ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie Košíc.