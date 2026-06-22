< sekcia Regióny
Uzávera priecestia v Bernolákove si vyžiada obchádzkovú trasu
Priechod pre peších zostane v čiastočnej prevádzke, pričom počas výkonu samotných prác bude dočasne uzatváraný.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Železničné priecestie v Bernolákove (okres Senec) na trati Devínska Nová Ves - Štúrovo štátna hranica bude od soboty 27. júna do utorka 3O. júna úplne uzatvorené. Dôvodom je realizácia prác na priecestí. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v tejto súvislosti informujú aj o uzávere úseku cesty III/1083 križujúcej priecestie.
„Obchádzková trasa bude vedená po ceste III/1048 na križovatku s cestou I/61, následne po ceste I/61 na križovatku s cestou III/1083 a ďalej po ceste III/1083. Dĺžka obchádzkovej trasy je približne 4,5 km,“ oznámili ŽSR.
Dodali, že priechod pre peších zostane v čiastočnej prevádzke, pričom počas výkonu samotných prác bude dočasne uzatváraný.
„Obchádzková trasa bude vedená po ceste III/1048 na križovatku s cestou I/61, následne po ceste I/61 na križovatku s cestou III/1083 a ďalej po ceste III/1083. Dĺžka obchádzkovej trasy je približne 4,5 km,“ oznámili ŽSR.
Dodali, že priechod pre peších zostane v čiastočnej prevádzke, pričom počas výkonu samotných prác bude dočasne uzatváraný.