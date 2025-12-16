Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil pracovný vlak

Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Pre vlakovú výluku v danom úseku je dlhodobo zabezpečená náhradná autobusová doprava.

Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - V úseku Leopoldov - Hlohovec sa v utorok vykoľajil pracovný vlak, konkrétne jeho posledný vagón. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková. Udalosť však nemá podľa nej žiadny vplyv na dopravu, v danom úseku je totiž dlhodobá výluka.

„Nie je to nič vážne,“ skonštatovala Lániková.

