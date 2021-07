ŽSR vyhlásili súťaž na výstavbu terminálu osobnej prepravy vo Vrakuni

Bratislava 27. júla (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, v blízkosti Dvojkrížnej ulice pri obratisku trolejbusov a zastávkou autobusov MHD s názvom Čiližská, vybudujú terminál osobnej prepravy, takzvaný TIOP. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili na jeho výstavbu súťaž za predpokladaných 2,8 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o tendri zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Ide o dlhoočakávanú stavbu, ktorú roky žiadali samosprávy i cestujúci verejnou dopravou. "Základnou úlohou TIOP-u je umožniť cestujúcim v rámci integrovaného dopravného systému bezproblémový a rýchly prestup z prostriedkov koľajovej dopravy na MHD a opačne, respektíve umožniť prestup medzi viacerými dopravnými druhmi," vysvetľujú v súťažných podkladoch železnice.



V roku 2015 spustil Miestny úrad Vrakuňa spoločne s viacerými aktivistami petíciu za systémové riešenia dopravného kolapsu v tejto mestskej časti. Okrem iného požadovali urýchlenú výstavbu TIOP-u vo Vrakuni. S jeho postavením sa v roku 2016 počítalo v rozmedzí rokov 2017 až 2020. Pre chýbajúci TIOP sa Vrakuňa rozhodla v roku 2015 postaviť dočasnú železničnú zastávku v blízkosti Ráztočnej ulice a v roku 2016 ju aj vybudovala. Chcela tým vyriešiť akútny dopravný problém do času postavenia terminálu.



Jedným z dlhoočakávaných a žiadaných je aj TIOP v bratislavskom Ružinove. Vyrásť má v lokalite Ostredky pri Vrakunskej ceste, blízko zastávky MHD Súhvezdná. V máji ŽSR informovali, že podpísali zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie. Termíny spracovania dokumentácie sú podľa železníc nastavené tak, aby realizácia oboch častí projektu terminálu v Ružinove bola v predpokladanom termíne do decembra 2023.