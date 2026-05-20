Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Regióny

ŽSR vyhlásili zhotoviteľa prekládky železničnej trate na Liptove

.
Ilustračné foto Foto: TASR

Modernizáciou železničnej trate na Liptove dôjde k úplnej prekládke 14,5 kilometra dlhej trate.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 20. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili víťaza verejnej súťaže, ktorý preloží železničnú trať na Liptove. Víťazom súťaže sa stalo konzorcium TSS-HT ŽELEZNICA LIPTOV s ponukou 534 miliónov eur bez DPH. Je to o 400 miliónov eur menej ako predpokladaná cena zákazky. Liptovskomikulášska radnica informovala na sociálnej sieti, že práce by mali podľa uznesenia vlády SR začať najneskôr v septembri.

„Vďaka prekládke budú našim mestom viesť tri cestné ťahy, čo výrazne odľahčí dopravu. Nákladná doprava už nepôjde centrom, ale novou cestou popri železnici až do priemyselnej zóny v Okoličnom. Zníži sa hlučnosť. Nová železnica bude vďaka moderným technológiám výrazne tichšia, trať budú lemovať protihlukové steny,“ uviedla samospráva.

Doplnila, že súčasné úrovňové priecestia definitívne zaniknú a nahradia ich mimoúrovňové križovatky a podchody. Modernizácia má podľa radnice otvoriť rozvoj mesta na severnej strane a pri východnom brehu Liptovskej Mary. „Mesto už viac nebude zakliesnené medzi železnicou a diaľnicou,“ podotkla.

Modernizáciou železničnej trate na Liptove dôjde k úplnej prekládke 14,5 kilometra dlhej trate. Pôvodná trať sa skráti v úseku približne o jeden a pol kilometra, cesta vlakom potrvá o štyri minúty menej. Nová trať bude bez priecestí a jej súčasťou bude 630-metrový tunel Paludza, 39 nových a zrekonštruovaných mostov a protihlukové steny s dĺžkou takmer šesť kilometrov. Na pôvodnú trať sa koľaje napoja v Liptovskom Hrádku. Výstavba má trvať približne štyri a pol roka.

„Ide o železničný koridor európskeho významu a bez modernizácie nie je možné splniť náš záväzok voči Európskej únii, dosiahnuť požadovanú traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu,“ dodali zo samosprávy.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do EÚ

Litva vyhlásila pohotovosť pre hrozbu dronov, Vilnius uzavrel letisko

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko

R. Raši rokoval s Li Chung-čungom najmä o bilaterálnej spolupráci