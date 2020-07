Začali rekonštrukčné práce na ozubnici medzi Štrbou a Štrbským Plesom

Vysoké Tatry 6. júla (TASR) – Železnice Slovenskej republiky začali od dnes s rekonštrukciou ozubnicovej trate v úseku medzi Štrbou a Štrbským Plesom. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová s tým, že práce potrvajú do 6. februára 2021 a investícia do obnovy trate predstavuje 18,58 milióna eur z vlastných zdrojov ŽSR.



„Rekonštrukciou prejde ozubnicová trať v úseku Štrba – Štrbské Pleso vrátane železničnej stanice ozubnicovej železnice (OŽ) Štrba, Štrbské Pleso a zastávky Tatranský Lieskovec. Hlavným cieľom je rekonštrukcia železničného zvršku ozubnicovej elektrifikovanej trate. Komplexnou rekonštrukciou by v tomto úseku mala prejsť traťová koľaj,“ priblížila Achbergerová.



Dodala, že práce pre ŽSR zabezpečí Združenie ozubnica Štrba – Štrbské Pleso, ktoré je tvorené firmami Strabag a Swietelsky-Slovakia.



Hovorkyňa ďalej opísala, že v potrebnom rozsahu sa zrekonštruuje železničný zvršok, železničný spodok, zároveň sa odvodní železničná trať. Rekonštrukciou prejdú aj nástupištia v staniciach Štrba OŽ, Štrbské Pleso OŽ a v zastávke Tatranský Lieskovec. Obnovené podľa nej bude aj osvetlenie nástupíšť, podlaha v hale stanice Štrba, priechody pre chodcov či oporné múry.



Feik Achbergerová doplnila, že počas rekonštrukcie bude pre cestujúcich zabezpečená náhradná autobusová doprava. V železničnej stanici Štrbské Pleso budú pristavené autobusy vedľa výpravnej budovy. Zastávky náhradnej dopravy sú zriadené pre tarifné body Štrba – parkovisko za bufetmi z východnej strany budovy, Tatranský Lieskovec – hlavná cesta pri zastávke ŽSR, Štrbské Pleso – autobusová zastávka Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, centrálne parkovisko.