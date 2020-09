ŽSR začnú v pondelok opravovať most ponad železnicu na Tupého ulici

Bratislava 18. septembra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pristúpia v pondelok 21. septembra k oprave cestného mosta ponad železnicu na Tupého ulici v bratislavskom Novom Meste. "Oprava potrvá do konca októbra,“ informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Obyvatelia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto túto komunikáciu, ktorá roky slúžila iba ako prístup do rušňového depa, využívajú na prejazd do bytových domov. Vzhľadom na novú výstavbu a zvýšenú frekvenciu vozidiel je cesta v nevyhovujúcom stave.