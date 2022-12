ŽSR získali na rekonštrukciu stanice Košice zvýhodnený úver od SIH

Košice 12. decembra (TASR) – Na rekonštrukciu košickej železničnej stanice získali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od Slovak Investment Holding (SIH) dlhodobý zvýhodnený úver na takmer 13 miliónov eur. Po ukončení modernizácie bude stanica v metropole východu najmodernejšou stanicou na Slovensku, informovali v pondelok ŽSR.



Štátny SIH financuje projekt sumou 12.774.000 eur, ktorá je rozdelená do troch tranží. Prvá vo výške päť miliónov eur už bola zrealizovaná, lehota na prijatie druhej tranže v rovnakom objeme je do konca tohto roku.



"Železnice stále bojujú s investičným dlhom na infraštruktúre a potrebovali by zo štátnej kasy vyčleniť viac financií, no zároveň v roku 2022 evidujeme najviac rozbehnutých investičných projektov v ich modernej histórii. Financovanie prostredníctvom úveru od Slovak Investment Holding je pre Železnice Slovenskej republiky veľmi výhodné, získajú dlhodobé a nízkoúročné financovanie," uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť.



SIH podľa jeho investičného riaditeľa Petra Dittricha touto investíciou prehĺbil veľmi dobrú spoluprácu s ministerstvom dopravy a organizáciami v jeho pôsobnosti. "Ex-ante analýza nám potvrdila investičný dlh tak v železničnej, ako aj v cestnej infraštruktúre a sme radi, že môžeme ŽSR pomôcť túto medzeru aspoň do istej miery zmenšiť, pričom prostriedky, ktoré budú postupne splácať, zostanú majetkom Slovenskej republiky a budú opätovne využité na podporu projektov v oblasti dopravy," povedal.



Komfort cestovania, ako aj bezpečnosť cestujúcich sa vďaka rekonštrukcii stanice v Košiciach podľa železníc výrazne zvýši. Prispeje k tomu aj úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia, úprava nástupíšť a rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia vrátane úpravy ukoľajnenia kovových konštrukcií na nástupištiach. Cestujúci budú mať k dispozícii bezbariérový prístup aj nové výťahy.



"Je ukončené predĺženie nástupištnej hrany pri koľaji číslo 8 o 140 metrov. Prebehlo vytrhanie koľají číslo 7 a 9, momentálne prebieha obnova koľaje číslo 9, čiže táto koľaj sa už pokladá. Pracuje sa na nástupišti číslo 2 a priľahlých koľajach, boli vykonané búracie práce na nástupišti číslo 2 a momentálne prebieha obnova tohto nástupišťa, na ktorom bude riešený aj prístup pre imobilných cestujúcich. Naďalej prebieha aj rekonštrukcia elektroinštalácií v podchodoch," uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.



Rekonštrukcia infraštruktúry železničnej stanice Košice začala v septembri 2021 a jej ukončenie sa predpokladá do konca roka 2023. Obnova zahŕňa zvršok dopravných koľají číslo 1, 3a, 5, 6, 7, 8, 9 a 11.