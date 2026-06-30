< sekcia Regióny
ŽSR:Príčina mimoriadnej udalosti na trati v Tvrdošovciach sa vyšetruje
Železničná doprava na trati Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce bola v pondelok prerušená krátko po 11.00 h.
Autor TASR
Tvrdošovce 30. júna (TASR) - Na železničnej stanici v Tvrdošovciach v okrese Nové Zámky došlo v pondelok (29. 6.) predpoludním k mimoriadnej situácii, v dôsledku ktorej musela byť na necelé dve hodiny prerušená doprava v úseku Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.
„Podľa dostupných informácií sa na jednej koľaji oproti sebe, avšak v bezpečnej vzdialenosti, približne 1,2 kilometra od seba, ocitli osobný a nákladný vlak,“ priblížila. K zraneniu cestujúcich či zamestnancov nedošlo, rovnako nebola poškodená železničná infraštruktúra. „Príčina tejto mimoriadnej situácie sa aktuálne vyšetruje, o výsledku budeme informovať,“ dodala hovorkyňa ŽSR.
Železničná doprava na trati Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce bola v pondelok prerušená krátko po 11.00 h. Podľa vyjadrenia hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta. V úseku, kde sa jazdí len po jednej koľaji, zostali dva vlaky stáť zhruba kilometer vzdialené od seba.
„Podľa dostupných informácií sa na jednej koľaji oproti sebe, avšak v bezpečnej vzdialenosti, približne 1,2 kilometra od seba, ocitli osobný a nákladný vlak,“ priblížila. K zraneniu cestujúcich či zamestnancov nedošlo, rovnako nebola poškodená železničná infraštruktúra. „Príčina tejto mimoriadnej situácie sa aktuálne vyšetruje, o výsledku budeme informovať,“ dodala hovorkyňa ŽSR.
Železničná doprava na trati Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce bola v pondelok prerušená krátko po 11.00 h. Podľa vyjadrenia hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta. V úseku, kde sa jazdí len po jednej koľaji, zostali dva vlaky stáť zhruba kilometer vzdialené od seba.