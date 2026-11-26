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ZSS Domum v Piešťanoch zabezpečuje v zime pomoc ľuďom bez domova
Zariadenie aktuálne potrebuje najmä matrace, trvanlivé potraviny, oblečenie, obuv a hygienické potreby. Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť priamo do zariadenia ZSS Domum.
Autor TASR
Piešťany 26. novembra (TASR) - Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Domum v Piešťanoch zabezpečuje počas zimných mesiacov pomoc ľuďom bez domova. Klientom poskytuje zázemie, teplo, stravu a dôstojné podmienky. Zároveň vyzýva verejnosť na materiálnu pomoc. Informovala o tom piešťanská samospráva na svojom webe.
Počas vianočného obdobia pripravuje zariadenie viacero aktivít. Do pomoci sa zapájajú občianske združenia, školy, organizácie, firmy aj jednotlivci. Pripravujú darčeky, potravinové balíčky, štedrú večeru a ďalšie prekvapenia. Zariadenie aktuálne potrebuje najmä matrace, trvanlivé potraviny, oblečenie, obuv a hygienické potreby. Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť priamo do zariadenia ZSS Domum.
Počas vianočného obdobia pripravuje zariadenie viacero aktivít. Do pomoci sa zapájajú občianske združenia, školy, organizácie, firmy aj jednotlivci. Pripravujú darčeky, potravinové balíčky, štedrú večeru a ďalšie prekvapenia. Zariadenie aktuálne potrebuje najmä matrace, trvanlivé potraviny, oblečenie, obuv a hygienické potreby. Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť priamo do zariadenia ZSS Domum.