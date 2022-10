ZSSK na východnom Slovensku postupne nasadzuje nové osobné vozne

Košice 26. októbra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nasadila do prevádzky štyri z plánovaných 17 kusov nových osobných vozňov druhej triedy (Bdmpz). Premávať budú prioritne v Košickom a Prešovskom, ale aj Žilinskom a Banskobystrickom kraji. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Uvedené vozne majú premávať na tratiach Košice - Liptovský Mikuláš, Košice - Čierna nad Tisou, Košice - Čaňa, Kysak - Lipany - Plaveč. Ide o investičnú akciu financovanú Európskou úniou prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v hodnote 32,98 milióna eur. Na východ Slovenska podľa ZSSK pribudne aj ďalších 35 zmodernizovaných vozňov radu Bdt v objeme 31,8 milióna eur. Z nich bolo doposiaľ dodaných 12 kusov.uviedol Kováč s tým, že oba projekty by podľa predpokladov mali ukončiť do septembra 2023.Nové klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu sú stavané na rýchlosti do 160 kilometrov za hodinu. Okrem iného disponujú vákuovými toaletami, sú vybavené kamerovým systémom, wi-fi pripojením na internet či vizuálnym a akustickým informačným systémom. Obsahovať budú aj systém sčítavania cestujúcich i miesta na pripojenie 230V s USB portom.Košický a Prešovský samosprávny kraj na základe údajov z roku 2019 ročne obslúžia v regionálnej doprave približne desať miliónov cestujúcich. Najvyťaženejšie traťové úseky sú podľa železníc Poprad – Košice, Lipany – Prešov – Košice a Košice – Humenné.