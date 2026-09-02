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ZSSK odstavila časť motorových jednotiek 861, pocítia to cestujúci
Zmena sa dotkne cestujúcich v niektorých spojoch na trase Banská Bystrica - Brezno - Červená Skala a ďalej smerom na Margecany.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) odstavila časť motorových jednotiek radu 861 pre podozrenie na možné poškodenie. Cestujúci v niektorých regionálnych spojoch na Horehroní sa v najbližšom období môžu stretnúť s iným typom vozidla, než na aký sú zvyknutí. V stredu o tom informoval hovorca spoločnosti Ján Baček.
K odstaveniu časti vozidiel sa podľa hovorcu spoločnosť rozhodla pristúpiť po technickom náleze na jednom z vozidiel a následných rozšírených kontrolách na ďalších jednotkách rovnakej série. „Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel. Vozidlá s podozrením na možné poškodenie ZSSK odstavila a zabezpečuje ich odborné technické posúdenie a potrebné servisné úkony,“ priblížil.
Zmena sa dotkne cestujúcich v niektorých spojoch na trase Banská Bystrica - Brezno - Červená Skala a ďalej smerom na Margecany. „Náhradné vozidlá môžu mať inú kapacitu, vybavenie, bezbariérovosť alebo úroveň komfortu ako motorové jednotky radu 861,“ skonštatoval hovorca s tým, že aktuálnou prioritou ZSSK je skombinovať dôsledné technické preverenie vozidiel so zachovaním vlakovej dopravy.
Jednotlivé motorové jednotky sa budú do pravidelnej prevádzky vracať postupne po dokončení potrebných servisných zásahov a následnej technickej kontrole. Dĺžka dočasných zmien bude podľa hovorcu závisieť od rozsahu potrebných opráv a výsledkov odborného technického posúdenia.
K odstaveniu časti vozidiel sa podľa hovorcu spoločnosť rozhodla pristúpiť po technickom náleze na jednom z vozidiel a následných rozšírených kontrolách na ďalších jednotkách rovnakej série. „Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel. Vozidlá s podozrením na možné poškodenie ZSSK odstavila a zabezpečuje ich odborné technické posúdenie a potrebné servisné úkony,“ priblížil.
Zmena sa dotkne cestujúcich v niektorých spojoch na trase Banská Bystrica - Brezno - Červená Skala a ďalej smerom na Margecany. „Náhradné vozidlá môžu mať inú kapacitu, vybavenie, bezbariérovosť alebo úroveň komfortu ako motorové jednotky radu 861,“ skonštatoval hovorca s tým, že aktuálnou prioritou ZSSK je skombinovať dôsledné technické preverenie vozidiel so zachovaním vlakovej dopravy.
Jednotlivé motorové jednotky sa budú do pravidelnej prevádzky vracať postupne po dokončení potrebných servisných zásahov a následnej technickej kontrole. Dĺžka dočasných zmien bude podľa hovorcu závisieť od rozsahu potrebných opráv a výsledkov odborného technického posúdenia.