ZSSK po nehode vlakov v Pezinku zvyšuje bezpečnostné opatrenia
Spoločnosť podotkla, že viaceré opatrenia sa už realizujú v praxi.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) po vlaňajšej zrážke vlakov pri Pezinku zvyšuje bezpečnostné opatrenia, rozšírila školenia rušňovodičov a zavádza aj technologické zmeny. Reaguje tak na odporúčania vyplývajúce zo správy Ministerstva dopravy (MD) SR k vyšetrovaniu nehody. Vyplýva to zo stanoviska ZSSK pre TASR. Národný dopravca v ňom zároveň uviedol, že pokračuje vo vybavovaní vozidiel systémom ETCS, ktorý dokáže automaticky zabrániť prejazdu návesti Stoj alebo prekročeniu rýchlosti.
„ZSSK berie odporúčania vyplývajúce zo správy Ministerstva dopravy SR veľmi vážne. Rušňovodiči v ZSSK podliehajú prísnym pravidlám odbornej spôsobilosti vyplývajúcim z platnej legislatívy v oblasti železničnej dopravy. Každé tri roky absolvujú odbornú skúšku a dvakrát ročne pravidelné školenie. V nadväznosti na prijaté opatrenia sme tento systém ešte posilnili - rozšírili sme obsah školení najmä o prevenciu, analýzu mimoriadnych udalostí a zvládanie kritických situácií v prevádzke,“ konštatoval odbor komunikácie ZSSK.
Dodal, že osobitnú pozornosť venujú aj práci s ľudským faktorom a posilňovaniu bezpečnostnej kultúry. „Zároveň sme zvýšili frekvenciu kontrol v prevádzke, ktoré vykonávajú inšpektori bezpečnosti železničnej dopravy a rušňovodiči-inštruktori. Cieľom je ešte dôslednejšie overovanie dodržiavania prevádzkových pravidiel priamo v praxi,“ priblížil.
ZSSK uviedla, že realizuje aj technologické opatrenia. „Pripravujeme ďalšiu sériu zavádzania záznamových zariadení (tzv. blackboxov) vo vybraných vozidlách, ktoré umožňujú presne analyzovať priebeh jazdy, komunikáciu a mimoriadne udalosti. Tieto systémy pomáhajú prijímať preventívne opatrenia a zároveň prinášajú objektívny záznam, ktorý zvyšuje transparentnosť aj ochranu zamestnancov,“ spresnila.
Národný dopravca uviedol, že aktívne spolupracuje s rezortom dopravy a ďalšími partnermi na realizácii opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy. „Z pohľadu ZSSK ide najmä o urýchlenie zavádzania systému ETCS, rozširovanie GSM-R, zlepšenie kontroly pracovného času rušňovodičov a modernizáciu odbornej prípravy vrátane simulátorov,“ vymenoval.
Spoločnosť podotkla, že viaceré opatrenia sa už realizujú v praxi. Ozrejmila, že z eurofondov zavádza systém ETCS na desiatkach hnacích vozidiel v hodnote viac ako 52 miliónov eur a pripravuje projekt moderných rádiostaníc a záznamových zariadení v hodnote približne 12 miliónov eur.
Novembrovú zrážku vlakov pri Pezinku spôsobilo individuálne zlyhanie jednotlivca. Vyplýva to zo správy k vyšetrovaniu vlakovej nehody, ktorú zverejnilo MD SR. Záverom vyšetrovania je, že príčinou nehody bolo nerešpektovanie návesti Stoj, ktorá zakazovala odjazd zo stanice. Žiadne systémové zlyhanie pri vyšetrovaní nebolo zistené. Z vyšetrovania vyplynuli aj bezpečnostné odporúčania pre dopravcu ZSSK aj manažéra infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky.
Pri Pezinku došlo 9. novembra 2025 k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Pri zrážke sa zranilo 127 osôb, z toho 23 ťažko. Celková škoda presiahla tri milióny eur.
„ZSSK berie odporúčania vyplývajúce zo správy Ministerstva dopravy SR veľmi vážne. Rušňovodiči v ZSSK podliehajú prísnym pravidlám odbornej spôsobilosti vyplývajúcim z platnej legislatívy v oblasti železničnej dopravy. Každé tri roky absolvujú odbornú skúšku a dvakrát ročne pravidelné školenie. V nadväznosti na prijaté opatrenia sme tento systém ešte posilnili - rozšírili sme obsah školení najmä o prevenciu, analýzu mimoriadnych udalostí a zvládanie kritických situácií v prevádzke,“ konštatoval odbor komunikácie ZSSK.
Dodal, že osobitnú pozornosť venujú aj práci s ľudským faktorom a posilňovaniu bezpečnostnej kultúry. „Zároveň sme zvýšili frekvenciu kontrol v prevádzke, ktoré vykonávajú inšpektori bezpečnosti železničnej dopravy a rušňovodiči-inštruktori. Cieľom je ešte dôslednejšie overovanie dodržiavania prevádzkových pravidiel priamo v praxi,“ priblížil.
ZSSK uviedla, že realizuje aj technologické opatrenia. „Pripravujeme ďalšiu sériu zavádzania záznamových zariadení (tzv. blackboxov) vo vybraných vozidlách, ktoré umožňujú presne analyzovať priebeh jazdy, komunikáciu a mimoriadne udalosti. Tieto systémy pomáhajú prijímať preventívne opatrenia a zároveň prinášajú objektívny záznam, ktorý zvyšuje transparentnosť aj ochranu zamestnancov,“ spresnila.
Národný dopravca uviedol, že aktívne spolupracuje s rezortom dopravy a ďalšími partnermi na realizácii opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy. „Z pohľadu ZSSK ide najmä o urýchlenie zavádzania systému ETCS, rozširovanie GSM-R, zlepšenie kontroly pracovného času rušňovodičov a modernizáciu odbornej prípravy vrátane simulátorov,“ vymenoval.
Spoločnosť podotkla, že viaceré opatrenia sa už realizujú v praxi. Ozrejmila, že z eurofondov zavádza systém ETCS na desiatkach hnacích vozidiel v hodnote viac ako 52 miliónov eur a pripravuje projekt moderných rádiostaníc a záznamových zariadení v hodnote približne 12 miliónov eur.
Novembrovú zrážku vlakov pri Pezinku spôsobilo individuálne zlyhanie jednotlivca. Vyplýva to zo správy k vyšetrovaniu vlakovej nehody, ktorú zverejnilo MD SR. Záverom vyšetrovania je, že príčinou nehody bolo nerešpektovanie návesti Stoj, ktorá zakazovala odjazd zo stanice. Žiadne systémové zlyhanie pri vyšetrovaní nebolo zistené. Z vyšetrovania vyplynuli aj bezpečnostné odporúčania pre dopravcu ZSSK aj manažéra infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky.
Pri Pezinku došlo 9. novembra 2025 k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Pri zrážke sa zranilo 127 osôb, z toho 23 ťažko. Celková škoda presiahla tri milióny eur.