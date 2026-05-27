Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
< sekcia Regióny

ZSSK podporí Memoriál Jozefa Gabčíka posilnením ranného vlaku

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Návštevníci sa môžu tešiť na bežecké súťaže pre deti či statické ukážky 5. pluku špeciálneho určenia, ako aj výsadkový zoskok.

Autor TASR
Žilina 27. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podporí 32. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka, ktorý sa uskutoční v sobotu (30. 5.). Pre jeho účastníkov posilní ranný vlak Os 3510 zo Žiliny (8.49 h) do Poluvsia (9.12 h) o dve motorové jednotky, aby zvládol vyšší nápor cestujúcich. TASR o tom v stredu informoval hovorca ZSSK Ján Baček.

„Tridsiaty druhý ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka bude mať podobu 11-kilometrového crossového behu zmiešaným terénom. Štart pretekov je naplánovaný o 10.10 h v Poluvsí pri rodnom dome Jozefa Gabčíka, cieľ bude v telovýchovnom areáli 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline,“ priblížil Baček.

Doplnil, že súčasťou podujatia bude aj sprievodný program. Návštevníci sa môžu tešiť na bežecké súťaže pre deti, ukážku zásahu Hasičského a záchranného zboru, ukážky historikov, strelecké súťaže, statické ukážky 5. pluku špeciálneho určenia, ako aj výsadkový zoskok.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

Prieskum: Po voľbách v Maďarsku väčšina čaká zhoršenie vzťahov so SR