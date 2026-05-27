< sekcia Regióny
ZSSK podporí Memoriál Jozefa Gabčíka posilnením ranného vlaku
Návštevníci sa môžu tešiť na bežecké súťaže pre deti či statické ukážky 5. pluku špeciálneho určenia, ako aj výsadkový zoskok.
Autor TASR
Žilina 27. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podporí 32. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka, ktorý sa uskutoční v sobotu (30. 5.). Pre jeho účastníkov posilní ranný vlak Os 3510 zo Žiliny (8.49 h) do Poluvsia (9.12 h) o dve motorové jednotky, aby zvládol vyšší nápor cestujúcich. TASR o tom v stredu informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
„Tridsiaty druhý ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka bude mať podobu 11-kilometrového crossového behu zmiešaným terénom. Štart pretekov je naplánovaný o 10.10 h v Poluvsí pri rodnom dome Jozefa Gabčíka, cieľ bude v telovýchovnom areáli 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline,“ priblížil Baček.
Doplnil, že súčasťou podujatia bude aj sprievodný program. Návštevníci sa môžu tešiť na bežecké súťaže pre deti, ukážku zásahu Hasičského a záchranného zboru, ukážky historikov, strelecké súťaže, statické ukážky 5. pluku špeciálneho určenia, ako aj výsadkový zoskok.
„Tridsiaty druhý ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka bude mať podobu 11-kilometrového crossového behu zmiešaným terénom. Štart pretekov je naplánovaný o 10.10 h v Poluvsí pri rodnom dome Jozefa Gabčíka, cieľ bude v telovýchovnom areáli 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline,“ priblížil Baček.
Doplnil, že súčasťou podujatia bude aj sprievodný program. Návštevníci sa môžu tešiť na bežecké súťaže pre deti, ukážku zásahu Hasičského a záchranného zboru, ukážky historikov, strelecké súťaže, statické ukážky 5. pluku špeciálneho určenia, ako aj výsadkový zoskok.