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ZSSK pripomína pravidlá na tratiach so samoobslužným systémom
ZSSK v tejto súvislosti zrealizovala vo Vysokých Tatrách skupinovú kontrolu v 25 vlakoch spojenú s informovaním cestujúcich o pravidlách cestovania v systéme SVS.
Autor TASR
Vysoké Tatry 26. júna (TASR) - Viac ako 1,86 milióna cestujúcich využilo počas minuloročnej letnej sezóny vlaky Tatranských elektrických železníc (TEŽ) a Ozubnicovej železnice (OŽ). Pred začiatkom tohtoročných prázdnin preto Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripomína najmä návštevníkom Tatier pravidlá cestovania na tratiach so samoobslužným výpravným systémom (SVS). Hovorca ZSSK Ján Baček pripomína, že je potrebné nastupovať do vlaku už s platným cestovným dokladom alebo platným nárokom na 100-percentnú zľavu z cestovného.
ZSSK v tejto súvislosti zrealizovala vo Vysokých Tatrách skupinovú kontrolu v 25 vlakoch spojenú s informovaním cestujúcich o pravidlách cestovania v systéme SVS. Kontrolóri prepravy pritom riešili osem prípadov cestovania bez platného cestovného dokladu „Počas letných mesiacov využívajú tatranské vlaky tisíce turistov denne a mnohí z nich cestujú vlakom len príležitostne. Práve medzi príležitostnými cestujúcimi vzniká najviac nedorozumení pri kontrole cestovných dokladov,“ skonštatoval Baček.
Na tratiach so SVS nie sú vo vlakoch prítomní vlakvedúci. Systém funguje na Slovensku už viac ako 20 rokov a aktuálne pokrýva približne 40 percent regionálnych vlakov. „Ide o osvedčený model využívaný aj v mnohých európskych krajinách vrátane Rakúska, Nemecka, Česka či Švajčiarska,“ podotkol hovorca s tým, že v lete patria tatranské vlaky medzi najvyužívanejšie regionálne spoje na Slovensku. Pravidlá cestovania v systéme SVS sú podľa neho dlhodobo nastavené tak, aby umožňovali rýchle a pohodlné cestovanie bez prítomnosti vlakvedúceho. Ich dodržiavanie je zároveň predpokladom férového a plynulého fungovania dopravy pre všetkých cestujúcich.
Počas hlavnej sezóny patria parkoviská vo Vysokých Tatrách medzi najvyťaženejšie na Slovensku. „Vlak preto predstavuje jednoduchý spôsob dopravy medzi turistickými centrami bez potreby hľadania parkovacieho miesta,“ zdôraznil Baček. Pripomína, že využívať vlakové spojenia v celých Vysokých Tatrách môžu cestujúci na jeden celodenný sieťový lístok. Približne 70 percent cestujúcich podľa neho využíva online predajné kanály. Hovorca dodáva, že študenti a seniori si v regionálnych vlakoch nulový lístok kupovať nemusia a pri kontrole sa preukazujú platným preukazom. Pri pravidelnom cestovaní môžu cestujúci využiť aj traťové lístky, ktoré umožňujú neobmedzené cestovanie na vybranej trase bez potreby každodenného nákupu cestovného lístka.
„Vlaky TEŽ a OŽ patria počas leta medzi najpraktickejšie spôsoby dopravy vo Vysokých Tatrách. Cestujúci sa vyhnú hľadaniu parkovacích miest, nákladom na parkovanie aj dopravným obmedzeniam a zároveň prispejú k ochrane jedinečného tatranského prostredia,“ uzatvára hovorca.
ZSSK v tejto súvislosti zrealizovala vo Vysokých Tatrách skupinovú kontrolu v 25 vlakoch spojenú s informovaním cestujúcich o pravidlách cestovania v systéme SVS. Kontrolóri prepravy pritom riešili osem prípadov cestovania bez platného cestovného dokladu „Počas letných mesiacov využívajú tatranské vlaky tisíce turistov denne a mnohí z nich cestujú vlakom len príležitostne. Práve medzi príležitostnými cestujúcimi vzniká najviac nedorozumení pri kontrole cestovných dokladov,“ skonštatoval Baček.
Na tratiach so SVS nie sú vo vlakoch prítomní vlakvedúci. Systém funguje na Slovensku už viac ako 20 rokov a aktuálne pokrýva približne 40 percent regionálnych vlakov. „Ide o osvedčený model využívaný aj v mnohých európskych krajinách vrátane Rakúska, Nemecka, Česka či Švajčiarska,“ podotkol hovorca s tým, že v lete patria tatranské vlaky medzi najvyužívanejšie regionálne spoje na Slovensku. Pravidlá cestovania v systéme SVS sú podľa neho dlhodobo nastavené tak, aby umožňovali rýchle a pohodlné cestovanie bez prítomnosti vlakvedúceho. Ich dodržiavanie je zároveň predpokladom férového a plynulého fungovania dopravy pre všetkých cestujúcich.
Počas hlavnej sezóny patria parkoviská vo Vysokých Tatrách medzi najvyťaženejšie na Slovensku. „Vlak preto predstavuje jednoduchý spôsob dopravy medzi turistickými centrami bez potreby hľadania parkovacieho miesta,“ zdôraznil Baček. Pripomína, že využívať vlakové spojenia v celých Vysokých Tatrách môžu cestujúci na jeden celodenný sieťový lístok. Približne 70 percent cestujúcich podľa neho využíva online predajné kanály. Hovorca dodáva, že študenti a seniori si v regionálnych vlakoch nulový lístok kupovať nemusia a pri kontrole sa preukazujú platným preukazom. Pri pravidelnom cestovaní môžu cestujúci využiť aj traťové lístky, ktoré umožňujú neobmedzené cestovanie na vybranej trase bez potreby každodenného nákupu cestovného lístka.
„Vlaky TEŽ a OŽ patria počas leta medzi najpraktickejšie spôsoby dopravy vo Vysokých Tatrách. Cestujúci sa vyhnú hľadaniu parkovacích miest, nákladom na parkovanie aj dopravným obmedzeniam a zároveň prispejú k ochrane jedinečného tatranského prostredia,“ uzatvára hovorca.