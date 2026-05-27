ZSSK upozorňuje na dočasné zmeny v regionálnej doprave na Spiši
Autor TASR
Spišská Nová Ves 27. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že od stredy do soboty (30. 5.) dôjde k dočasným zmenám v regionálnej železničnej doprave na úseku Spišské Vlachy - Spišská Nová Ves. Hovorca národného dopravcu Ján Baček informoval, že vybrané regionálne vlaky kategórie Os 78xx budú na tomto úseku odrieknuté bez náhradnej autobusovej dopravy. Dopravná obsluha však zostane zabezpečená ostatnými vlakmi podľa platného cestovného poriadku.
„Dôvodom dočasných zmien sú výlukové práce súvisiace zo strany manažéra železničnej infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky na trati Spišské Vlachy - Markušovce,“ uviedol Baček s tým, že cestujúci môžu využiť najmä vlaky REX 176x Poprad - Košice a regionálne vlaky Os 78xx Košice - Spišská Nová Ves - Svit, ktoré budú vedené v dvojhodinovom intervale.
V oboch smeroch medzi Spišskými Vlachmi a Spišskou Novou Vsou budú odrieknuté viaceré osobné vlaky. Aktuálne informácie nájdu cestujúci na webe ZSSK v časti výluky, v aplikácii IDeme vlakom, cez Live Chat a Kontaktné centrum na čísle 18 188.
