Štvrtok 28. august 2025
ZSSK: Vlaky na úseku Sereď - Galanta nahradia budúci týždeň autobusy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Zastávky náhradných autobusov budú priamo pred staničnými budovami staníc Sereď, Gáň a Galanta.

Autor TASR
Sereď/Galanta 28. augusta (TASR) - Z dôvodu búracích prác na starom moste v Seredi bude od 2. do 7. septembra prerušená železničná doprava medzi Sereďou a Galantou. Vlaky na tomto úseku nahradí náhradná autobusová doprava (NAD). TASR o tom informovali z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Pri tejto výluke nedochádza k zmene pravidelného grafikonu, všetky vlaky/autobusy pôjdu v časoch aktuálne platného cestovného poriadku. Na tejto trati však môže vzniknúť meškanie v podobe 15 minút,“ priblížili.

V utorok 2. septembra začne náhradná autobusová doprava premávať na úseku Galanta - Sereď počnúc vlakmi Os 4510 (Galanta 8.58 h - Trnava 9.25 h) a Os 4509 (Trnava 8.35 h - Galanta 9.02 h). Od 3. do 6. septembra nahradia autobusy všetky vlaky na dotknutej trase.

Počas piatka 7. septembra nahradia autobusy iba dopoludňajšie vlaky s poslednými spojmi Os 4524 (Galanta 15.58 h - Trnava 16.25 h) a Os 4523 (Trnava 15.35 h - Galanta 16.02 h). „Po týchto spojeniach budú opäť premávať vlaky v celej svojej trase,“ dodali zo ZSSK.

Zastávky náhradných autobusov budú priamo pred staničnými budovami staníc Sereď, Gáň a Galanta. Vlaky v stanici Sereď budú čakať na prestup cestujúcich z autobusov NAD smerom na Trnavu, rovnako budú čakať aj autobusy smerom na Galantu.

V stanici Galanta budú vlaky smerom na Nové Zámky čakať maximálne desať minút počas pracovných dní, resp. 20 minút počas víkendu. Vlaky smer Bratislava hl. st. na prípoje čakať nebudú,“ dodali.
