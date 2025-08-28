< sekcia Regióny
ZSSK: Vlaky na úseku Sereď - Galanta nahradia budúci týždeň autobusy
Zastávky náhradných autobusov budú priamo pred staničnými budovami staníc Sereď, Gáň a Galanta.
Autor TASR
Sereď/Galanta 28. augusta (TASR) - Z dôvodu búracích prác na starom moste v Seredi bude od 2. do 7. septembra prerušená železničná doprava medzi Sereďou a Galantou. Vlaky na tomto úseku nahradí náhradná autobusová doprava (NAD). TASR o tom informovali z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
„Pri tejto výluke nedochádza k zmene pravidelného grafikonu, všetky vlaky/autobusy pôjdu v časoch aktuálne platného cestovného poriadku. Na tejto trati však môže vzniknúť meškanie v podobe 15 minút,“ priblížili.
V utorok 2. septembra začne náhradná autobusová doprava premávať na úseku Galanta - Sereď počnúc vlakmi Os 4510 (Galanta 8.58 h - Trnava 9.25 h) a Os 4509 (Trnava 8.35 h - Galanta 9.02 h). Od 3. do 6. septembra nahradia autobusy všetky vlaky na dotknutej trase.
Počas piatka 7. septembra nahradia autobusy iba dopoludňajšie vlaky s poslednými spojmi Os 4524 (Galanta 15.58 h - Trnava 16.25 h) a Os 4523 (Trnava 15.35 h - Galanta 16.02 h). „Po týchto spojeniach budú opäť premávať vlaky v celej svojej trase,“ dodali zo ZSSK.
Zastávky náhradných autobusov budú priamo pred staničnými budovami staníc Sereď, Gáň a Galanta. Vlaky v stanici Sereď budú čakať na prestup cestujúcich z autobusov NAD smerom na Trnavu, rovnako budú čakať aj autobusy smerom na Galantu.
„V stanici Galanta budú vlaky smerom na Nové Zámky čakať maximálne desať minút počas pracovných dní, resp. 20 minút počas víkendu. Vlaky smer Bratislava hl. st. na prípoje čakať nebudú,“ dodali.
