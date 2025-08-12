Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vlaky na linke Košice - Čop/Mukačevo budú premávať bez obmedzení

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Dopravné spravodajstvo je pravidelne aktualizované aj na rôznych profiloch ZSSK na sociálnych sieťach.

Autor TASR
Košice 12. júla (TASR) - Plánovaná výluka na linke Košice - Čop/Mukačevo, ktorá bola avizovaná na 18. až 21. augusta, sa ruší. Na základe aktuálneho oznámenia Ukrajinských železníc (UZ) o tom TASR informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

„Všetky vlaky, ktoré mal byť od 18. do 21. augusta odrieknuté, budú v uvedenom termíne premávať v súlade s platným grafikonom vlakovej dopravy - v pravidelných trasách a bez akýchkoľvek obmedzení,“ uvádza ZSSK.

Cestujúcej verejnosti odporúča sledovať sekciu aktuality na jej webovej stránke, kde zverejňujú najnovšie informácie o medzinárodných i vnútroštátnych vlakových spojeniach. Pripomína, že dopravné spravodajstvo je pravidelne aktualizované aj na rôznych profiloch ZSSK na sociálnych sieťach.
