Vlaky na linke Košice - Čop/Mukačevo budú premávať bez obmedzení
Autor TASR
Košice 12. júla (TASR) - Plánovaná výluka na linke Košice - Čop/Mukačevo, ktorá bola avizovaná na 18. až 21. augusta, sa ruší. Na základe aktuálneho oznámenia Ukrajinských železníc (UZ) o tom TASR informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
„Všetky vlaky, ktoré mal byť od 18. do 21. augusta odrieknuté, budú v uvedenom termíne premávať v súlade s platným grafikonom vlakovej dopravy - v pravidelných trasách a bez akýchkoľvek obmedzení,“ uvádza ZSSK.
Cestujúcej verejnosti odporúča sledovať sekciu aktuality na jej webovej stránke, kde zverejňujú najnovšie informácie o medzinárodných i vnútroštátnych vlakových spojeniach. Pripomína, že dopravné spravodajstvo je pravidelne aktualizované aj na rôznych profiloch ZSSK na sociálnych sieťach.
