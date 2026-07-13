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Vybrané vlaky z Bratislavy cez Marchegg do Viedne obmedzí výluka

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

ZSSK zároveň odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie vo vyhľadávači na webe www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii IDeme vlakom.

Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Vybrané vlaky z Bratislavy cez Marchegg do Viedne obmedzí počas štyroch júlových dní výluka. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček. Podotkol, že cestujúci budú môcť naďalej využívať vlaky z Bratislavy-Petržalky.

„Od pondelka 20. do štvrtka 23. júla 2026 bude každý deň v čase od 7.45 do 15.45 h prerušená vlaková doprava v úseku Devínska Nová Ves - Marchegg. V tomto čase budú vlaky na linke Bratislava hlavná stanica - Marchegg - Wien Hbf. odrieknuté bez náhrady,“ priblížil hovorca.

Uviedol, že dôvodom obmedzenia sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry v úseku Devínska Nová Ves - Zohor, ktoré realizuje manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky.

Cestujúcim smerujúcim z Bratislavy do Viedne a späť ZSSK odporúča využiť ako alternatívu vlakové spojenia na linke Bratislava-Petržalka - Kittsee - Wien Hbf., ktoré premávajú v čase dopravnej špičky pracovných dní každú polhodinu, mimo nej každú hodinu. „Tieto vlaky budú počas uvedeného obdobia premávať v plnom rozsahu bez obmedzení podľa platného cestovného poriadku,“ doplnil Baček.

ZSSK zároveň odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie vo vyhľadávači na webe www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii IDeme vlakom.
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