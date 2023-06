ZSSK vypraví počas Levočskej púte 28 vlakov

Levoča 30. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví počas Levočskej púte na trati Spišská Nová Ves – Levoča v sobotu a v nedeľu (1. - 2. 7.) celkovo 28 vlakov. Informoval o tom hovorca národného dopravcu Tomáš Kováč s tým, že spoje sú zapracované v aktuálne platnom cestovnom poriadku.



"Vlaky nebudú zastavovať v Harichovciach ani v Levočských Lúkach a budú vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi na, respektíve od vlakov na hlavnom ťahu Košice - Žilina - Bratislava," uviedol hovorca. Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky. Cestujúci si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach alebo u sprevádzajúceho personálu v zmysle Prepravného poriadku ZSSK.



V stanici Levoča bude pokladnica výnimočne otvorená v sobotu v čase od 11. do 19. hodiny a v nedeľu od 7. do 15. hodiny. Kontrola cestovných dokladov bude už pri nástupe do vlaku, respektíve vo vlaku. "Podrobnejšie informácie získa cestujúca verejnosť v ktorejkoľvek osobnej pokladnici, nonstop na linke kontaktného centra 18 188, na našom webe www.zssk.sk, ale aj na e-mailovej adrese info@slovakrail.sk," upozornil Kováč. Všetko dôležité o vlakoch na Levočskú púť sa dozvedia aj na cestovateľskom portáli "Vlakom na výlet".



Prvý júlový víkend prichádzajú do Levoče tisícky veriacich, hlavným cieľom je návšteva Mariánskej hory pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie. Korene mariánskej púte siahajú až do 13. storočia, keď bola na mieste postavená kaplnka. Kostol bol v 20. storočí povýšený na malú baziliku, ktorá nesie názov Bazilika Navštívenia Panny Márie.



Hlavný program púte sa tradične koná počas víkendu, tento rok začína o 9. hodine "Fatimskou sobotou". Popoludní sa v levočskom severnom parku uskutoční koncert gospelových kapiel a večer je pripravený program pre mládež, eucharistická adorácia i obnova krstných sľubov. Hodinu a pol po polnoci môžu veriaci absolvovať krížovú cestu a slávnostná odpustová sv. omša, ktorá bude vyvrcholením púte, je na pláne o 10. hodine.