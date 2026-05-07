< sekcia Regióny
ZSSK poskytne bezplatné vlaky na oslavy výročia víťazstva nad fašizmom
Pre účastníkov, ktorí prídu vlakom bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k akadémii a späť.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 7. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Ministerstvom obrany (MO) SR zabezpečí v nedeľu 10. mája bezplatnú vlakovú dopravu pre účastníkov oficiálneho programu osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Podujatie sa bude konať v areáli Akadémie ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
„Bezplatná vlaková doprava do Liptovského Mikuláša a späť bude pre účastníkov oficiálneho programu k dispozícii z akéhokoľvek miesta na Slovensku. Cestujúci získajú cestovný lístok v pokladnici ZSSK alebo priamo vo vlaku po uvedení hesla podujatia ‚Chráňme si mier‘. Lístok im bude vydaný bez poplatku za servis,“ spresnil Baček. Podotkol, že online predaj sa na tento typ lístka nevzťahuje.
Areál AOS bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. Rezort obrany priblížil, že návštevníkov čaká program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením. „Súčasťou programu budú aj prezentácie ministerstiev, organizácií rezortu obrany, AOS a štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Súčasťou budú tiež regrutačné stánky Ozbrojených síl SR s informáciami o vojenskej kariére,“ priblížilo ministerstvo s tým, že pripravená je aj autogramiáda športovcov VŠC Dukla.
Pietny akt kladenia vencov na vojnovom cintoríne Háj Nicovô sa začne o 11.00 h. Verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose na LED obrazovkách v areáli akadémie. Vojnový cintorín Háj Nicovô bude pre verejnosť sprístupnený po 12.30 h. O 13.00 h sa začne slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch AOS.
Súčasťou osláv budú aj statické a dynamické ukážky vojenskej techniky Ozbrojených síl SR. Návštevníci uvidia samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidlá pechoty, pásovú aj kolesovú techniku, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program doplnia aj zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky, prezentácia špeciálnych síl, ukážky klubov vojenskej histórie a koncerty.
Pre účastníkov, ktorí prídu vlakom bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k akadémii a späť. Autobusová stanica sa nachádza v blízkosti železničnej stanice. Pre návštevníkov prichádzajúcich autom bude k dispozícii centrálne záchytné parkovisko na ceste II/584 medzi obcami Pavčina Lehota a Demänová, z ktorého bude tiež premávať kyvadlová autobusová doprava k akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00 h.
Organizátori vyzývajú návštevníkov, aby prichádzali s dostatočným časovým predstihom, keďže vstup do areálu bude podliehať bezpečnostnej kontrole vrátane kontroly batožiny. Odporúča sa priniesť si len nevyhnutné veci, aby sa proces kontroly urýchlil.
„Bezplatná vlaková doprava do Liptovského Mikuláša a späť bude pre účastníkov oficiálneho programu k dispozícii z akéhokoľvek miesta na Slovensku. Cestujúci získajú cestovný lístok v pokladnici ZSSK alebo priamo vo vlaku po uvedení hesla podujatia ‚Chráňme si mier‘. Lístok im bude vydaný bez poplatku za servis,“ spresnil Baček. Podotkol, že online predaj sa na tento typ lístka nevzťahuje.
Areál AOS bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. Rezort obrany priblížil, že návštevníkov čaká program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením. „Súčasťou programu budú aj prezentácie ministerstiev, organizácií rezortu obrany, AOS a štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Súčasťou budú tiež regrutačné stánky Ozbrojených síl SR s informáciami o vojenskej kariére,“ priblížilo ministerstvo s tým, že pripravená je aj autogramiáda športovcov VŠC Dukla.
Pietny akt kladenia vencov na vojnovom cintoríne Háj Nicovô sa začne o 11.00 h. Verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose na LED obrazovkách v areáli akadémie. Vojnový cintorín Háj Nicovô bude pre verejnosť sprístupnený po 12.30 h. O 13.00 h sa začne slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch AOS.
Súčasťou osláv budú aj statické a dynamické ukážky vojenskej techniky Ozbrojených síl SR. Návštevníci uvidia samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidlá pechoty, pásovú aj kolesovú techniku, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program doplnia aj zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky, prezentácia špeciálnych síl, ukážky klubov vojenskej histórie a koncerty.
Pre účastníkov, ktorí prídu vlakom bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k akadémii a späť. Autobusová stanica sa nachádza v blízkosti železničnej stanice. Pre návštevníkov prichádzajúcich autom bude k dispozícii centrálne záchytné parkovisko na ceste II/584 medzi obcami Pavčina Lehota a Demänová, z ktorého bude tiež premávať kyvadlová autobusová doprava k akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00 h.
Organizátori vyzývajú návštevníkov, aby prichádzali s dostatočným časovým predstihom, keďže vstup do areálu bude podliehať bezpečnostnej kontrole vrátane kontroly batožiny. Odporúča sa priniesť si len nevyhnutné veci, aby sa proces kontroly urýchlil.