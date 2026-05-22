ZSSK zabezpečí počas výluky v Bratislave náhradnú dopravu
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich, že počas nepretržitej výluky v úseku Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Petržalka zabezpečí za medzinárodné diaľkové vlaky náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Výluka bude trvať od pondelka 1. júna do utorka 4. augusta. Cestujúci budú môcť využiť náhradné autobusy, a to v časoch pravidelných odchodov a príchodov dotknutých vlakov. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Dôvodom výluky sú práce na železničnej infraštruktúre, ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér železničnej infraštruktúry. ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie na webe ZSSK alebo v aplikácii IDeme vlakom a na zastávku náhradnej autobusovej dopravy prišli v primeranom časovom predstihu.
Autobusy náhradnej dopravy budú premávať v časoch, v ktorých štandardne premávajú dotknuté vlaky podľa celoročného cestovného poriadku. Zo stanice Bratislava hlavná stanica budú odchádzať o 6.00 h, teda v čase pravidelného odchodu vlakov RJX 160/19910. V opačnom smere bude príchod na Bratislavu hlavná stanica zabezpečený o 21.51 h, teda v čase pravidelného príchodu vlakov RJX 167/19917.
Cestujúci nájdu zastávky náhradnej autobusovej dopravy na bratislavskej hlavnej stanici na nástupisku mestskej hromadnej dopravy, konkrétne to bude zastávka s označením H. V bratislavskej Petržalke to bude taktiež na nástupisku mestskej hromadnej dopravy. Zastávka bude mať označenie A.
