ZSSK zabezpečí špeciálne vlakové spojenia na Levočskú púť

Levoča 2. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) opäť podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku - Levočskú púť. Počas víkendu 5. a 6. júla národný dopravca zabezpečí špeciálne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves - Levoča, ktoré pútnikom uľahčia prístup k Mariánskej hore. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová.



„Levočská púť každoročne spája desaťtisíce veriacich z celého Slovenska a je dôležitým symbolom duchovného aj kultúrneho dedičstva. Aj preto sme pripravili osobitné vlakové spoje, ktoré zabezpečia pohodlnú a ekologickú dopravu pre všetkých záujemcov. V sobotu pôjde 13 párov vlakov, v nedeľu osem párov - všetky podľa špeciálneho cestovného poriadku, ktorý reflektuje potreby pútnikov,“ uviedla Pôbišová.



V Spišskej Novej Vsi budú k dispozícii prípoje na hlavné železničné spoje na trase Košice - Žilina - Bratislava, čím ZSSK umožní spojenie z rôznych častí krajiny. Detailný cestovný poriadok nájdu cestujúci aj na webovej stránke dopravcu.



Spoločnosť cestujúcim odporúča, aby si cestovné lístky na tieto špeciálne vlaky zabezpečili vopred, a to najvýhodnejšou online formou prostredníctvom mobilnej aplikácie IDeme vlakom, na webe ZSSK alebo cez SMS. V prípade potreby bude predajné miesto ZSSK otvorené aj v stanici Levoča v sobotu 5. júla v čase od 12.00 h do 18.30 h a v nedeľu od 7.00 h do 15.30 h. Lístky bude možné zakúpiť v pokladniciach a aj priamo u vlakvedúceho. Kontrola cestovných dokladov môže prebiehať už pri nástupe do vlaku v Spišskej Novej Vsi a v Levoči, čím dopravca zabezpečí plynulejší priebeh cestovania.