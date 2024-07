V Dubnici otvorili linku na vŕtanie hlavní pre delostrelecké systémy

Dubnica nad Váhom 18. júla (TASR) - Kompletnú obnovu výroby hlavní pre delostrelecké systémy, vytvorenie nových pracovných miest, ale i návrat k zašlej sláve slovenského zbrojárskeho priemyslu má priniesť nová technologická linka na vŕtanie hlavní. V dubnickom štátnom podniku ZTS - Špeciál ju vo štvrtok slávnostne odovzdal minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).



Linka za viac ako dva milióny eur je súčasťou desaťmiliónového projektu, ktorý bude znamenať kompletnú obnovu technológií na výrobu 100- až 155-milimetrových hlavní v spoločnosti ZTS - Špeciál.







"Prinesie to vznik nových pracovných miest, zvýšenie kapacity a schopnosť odpovedať na požiadavky trhu. Ak sa porovnáme s ostatnými krajinami, tak toto miesto a tí ľudia, ktorí sa podieľajú na výrobe hlavní, sú jedineční. V Európe je možno len štyri - päť miest, ktoré majú takúto technologickú schopnosť. Vyrábať sa tu môžu kanóny od 30 do 155 milimetrov, čo nikde v okolí nenájdete. Práve preto musíme investovať do rozvoja takýchto podnikov," zdôraznil minister.



Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti ZTS - Špeciál Miroslava Sima skúšobná prevádzka nového stroja sa začne v auguste, po spustení plnej prevádzky sa bude v Dubnici vyrábať spolu so starými linkami niekoľkonásobne viac hlavní.







"Prijímame a zaškoľujeme nových zamestnancov, len tento rok sme ich prijali takmer 40. V tomto segmente nie je veľa zbrojársky zdatných ľudí. Sú to strojári, postupne sa do zbraňovej problematiky zaúčajú," doplnil Sim.