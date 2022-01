Sninský zubor Matúš dostal na Vianoce spoločnosť

Snina 5. januára (TASR) – Zubor Matúš žijúci po úraze takmer šesť rokov v areáli Animoterapeuticko-jazdeckého centra v meste Snina, už nie je vo svojom výbehu sám. Vo vianočnom období k nemu zo zubrej zvernice v Topoľčiankach priviezli šesťročnú zubricu Sihaju a jej sedemmesačného syna Sifona.



"Mal som záujem vytvoriť malé stádo, aby mal Matúš partnerku už skôr, konečne sa to podarilo," povedal pre TASR prevádzkovateľ sninskej minizoo Vladislav Juško. Pôvodný zámer zaobstarať zubrovi Matúšovi, ktorý má po náraze auta trvalo poškodenú pravú zadnú končatinu a vo voľnej prírode nie je schopný žiť samostatne, dve samice, aby sa šanca na rozmnožovanie tohto chráneného druhu zvýšila, sa nenaplnila. Zubrica Sihaja však do Sniny pricestovala už aj s potomkom, zubor Sifon sa narodil v máji minulého roka.



Juško verí, že počet zubrov sa bude v minizoo v budúcnosti ďalej rozrastať. "Keď sa niečo v budúcnosti podarí, jedince by sme postupne vypustili do voľnej prírody, aby sme tak prispeli k zvyšovaniu populácie voľne žijúcich zubrov."



Zubor hrivnatý (bison bonasus) je Medzinárodnou úniou na ochranu prírody zaradený medzi druhy vystavené "veľmi vysokému riziku vymretia v prírode". Podľa ochranárov pokrýval v minulosti areál zubra západnú, strednú a juhovýchodnú Európu až po rieku Volga a Kaukaz. Posledný exemplár žijúci na území súčasného Slovenska mal zastreliť Matej Korvín. Chránenú zvernicu v obci Topoľčianky v okrese Zlaté Moravce zriadili na záchranu zubra hrivnatého v roku 1957.