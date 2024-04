Zubria zvernica je otvorená v obmedzenom režime

Topoľčianky 14. apríla (TASR) - Zubria zvernica v Topoľčiankach v okrese Zlaté Moravce je opäť otvorená pre verejnosť, avšak v obmedzenom režime. Od parkoviska do areálu zvernice je povolený prístup len po asfaltovej komunikácii. Náučný chodník zostáva uzavretý, informovali Lesy SR.



V priestoroch zubrej zvernice sú otvorené vyhliadková plošina, bufet a detské ihrisko. Chata Karanténa je zatvorená. Časy kŕmenia zvierat sú o 9.00 a 14.00 h, informuje zvernica.



Dôvodom obmedzení je zákaz vstupu verejnosti do lesov, ktorý vydal Okresný úrad Nitra. Zákaz využívania lesov verejnosťou v troch poľovných revíroch Breziny, Čelár a Veľká zvernica súvisí s výskytom a šírením afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Zákaz platí až do odvolania.



Poľovné revíry sa nachádzajú v katastrálnych územiach obcí Hosťovce, Lovce, Žikava, Topoľčianky, Jedľové Kostoľany, Žikava, Hostie a časť obce Hostie Panský diel. Za porušenie zákazu hrozí pokuta do výšky 3320 eur.