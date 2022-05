Zubrica Sihaja zo sninskej minizoo vyvrátila mýtus o zubrej gravidite

Snina 24. mája (TASR) – Zubrica Sihaja, ktorá robí v sninskej minizoo spoločnosť zubrovi Matúšovi od vlaňajších Vianoc, priviedla v uplynulých dňoch na svet ďalšieho potomka. Vyvrátila tým medzi odborníkmi zaužívaný názor o dobe odstupu zubrej gravidity. Simonovi, novému prírastku v minizoo Animoterapeuticko-jazdeckého centra, sa darí dobre, uviedol pre TASR veterinár a prevádzkovateľ centra Vladislav Juško.



Za príchodom Sihaje a jej syna Sifona zo zubrej zvernice v Topoľčiankach k zubrovi Matúšovi, ktorý má po náraze auta trvalo poškodenú pravú zadnú končatinu a vo voľnej prírode nie je schopný žiť samostatne, síce bola snaha o rozmnožovanie chráneného druhu zvierat, takýto skorý prírastok však v minizoo nečakali. "Vôbec sme s ním nerátali, keďže pri zubroch sa odborníci zhodujú, že gravidnou sa zubrica stáva najskôr každé dva roky a Sihaja k nám v decembri prišla i so svojim sedemmesačným synom," povedal Juško.



Graviditu na Sihaji dlhé mesiace nepozorovali, jej zväčšené brucho spočiatku pripisovali pribratiu po zimných mesiacoch. Až posledný mesiac bolo podľa Juška zrejmé, že privedie na svet potomka. "Deň predtým bola nepokojná, mláďa sa narodilo na druhý deň ráno. Nijako sme pri pôrode neasistovali, v prírode to alebo funguje, alebo nefunguje."



Špeciálnu starostlivosť si zubríča nevyžaduje. "Potrebujeme sa postarať, aby ona bola v poriadku, Simon len prijíma mlieko, nič iné," ozrejmil veterinár s tým, že materským mliekom sa bude mláďa živiť minimálne tri mesiace. Ročný Sifon, narodený takisto v máji, sa ním kŕmil so decembra.



Priestory zubrieho výbehu v minizoo sú podľa Juška pre dva dospelé jedince a dve mláďatá zatiaľ postačujúce. Vypustenie mláďat do voľnej prírody je nateraz v teoretickej rovine, dôjsť k nemu môže až po Simonovom odrastení, keďže vhodné by bolo nevypúšťať mláďatá samostatne, ale obe spolu.



Medzinárodnou úniou na ochranu prírody bol zubor hrivnatý (bison bonasus) zaradený medzi druhy vystavené "veľmi vysokému riziku vymretia v prírode". Ako vysvetľuje publikácia Zubor hrivnatý – Návrat do prírody slovenských východných Karpát, posledný exemplár žijúci na území súčasného Slovenska mal zastreliť Matej Korvín. Na jeho záchranu funguje v novodobej slovenskej histórii od roku 1957 chránená zvernica v obci Topoľčianky v okrese Zlaté Moravce, do voľnej poloninskej prírody reštituovali zubra v rokoch 2004 až 2011.