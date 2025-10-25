Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zúfalý muž chcel skončiť so životom, zachránili ho policajti

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Muža našli v blízkosti cintorína, kde sa chystal ublížiť si.

Autor TASR
Turňa nad Bodvou 25. októbra (TASR) - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie zachránili život mužovi, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii a nevidel z nej východisko. Informovala o tom v sobotu košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajti po prijatí oznámenia o nezvestnosti muža okamžite rozbehli pátranie. „Muža našli v blízkosti cintorína, kde sa chystal ublížiť si. V rozhodujúcom momente s ním dokázali nadviazať kontakt, upokojiť ho a privolať záchranárov,“ uviedla polícia.

Následne muža odovzdali do starostlivosti lekárov, ktorí mu poskytli potrebnú pomoc. „Vďaka pohotovému zásahu, rozvahe a ľudskému prístupu policajtov sa podarilo zabrániť tragédii,“ skonštatovala polícia.


