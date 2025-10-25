< sekcia Regióny
Zúfalý muž chcel skončiť so životom, zachránili ho policajti
Muža našli v blízkosti cintorína, kde sa chystal ublížiť si.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Turňa nad Bodvou 25. októbra (TASR) - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie zachránili život mužovi, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii a nevidel z nej východisko. Informovala o tom v sobotu košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajti po prijatí oznámenia o nezvestnosti muža okamžite rozbehli pátranie. „Muža našli v blízkosti cintorína, kde sa chystal ublížiť si. V rozhodujúcom momente s ním dokázali nadviazať kontakt, upokojiť ho a privolať záchranárov,“ uviedla polícia.
Následne muža odovzdali do starostlivosti lekárov, ktorí mu poskytli potrebnú pomoc. „Vďaka pohotovému zásahu, rozvahe a ľudskému prístupu policajtov sa podarilo zabrániť tragédii,“ skonštatovala polícia.
Policajti po prijatí oznámenia o nezvestnosti muža okamžite rozbehli pátranie. „Muža našli v blízkosti cintorína, kde sa chystal ublížiť si. V rozhodujúcom momente s ním dokázali nadviazať kontakt, upokojiť ho a privolať záchranárov,“ uviedla polícia.
Následne muža odovzdali do starostlivosti lekárov, ktorí mu poskytli potrebnú pomoc. „Vďaka pohotovému zásahu, rozvahe a ľudskému prístupu policajtov sa podarilo zabrániť tragédii,“ skonštatovala polícia.