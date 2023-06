Župná paralympiáda ukončila týždeň paralympijského športu v Trenčíne

Partizánske 28. júna (TASR) - Trenčianska župná paralympiáda uzavrela v stredu v Partizánskom Týždeň paralympijského športu v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Športové hry spojili s Dňom Radovana Kaufmana, tradičným podujatím v Partizánskom na počesť slovenského paralympionika, ktoré bolo zároveň pripomienkou 20. výročia jeho úmrtia. TASR o tom informovala Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



Týždeň paralympijského športu pripravil TSK a Slovenský paralympijský výbor (SPV), začal sa 21. júna vernisážou výstavy fotografií z paralympiády v Tokiu. "Celých desať dní sa nieslo v duchu slovenských paralympijských športovcov. Otvorenie výstavy, besedy a dnešné finále župnej paralympiády v Partizánskom znamenajú, že ide o základ, na ktorom vieme dobre do budúcnosti stavať," uviedol predseda SPV Ján Riapoš.



Ide podľa neho aj o istú formu vzdelávania o prevencii pre deti pred školskými prázdninami, a to prostredníctvom osobných príbehov paralympionikov. Riapoš pripomenul, že veľa paralympionikov sa dostalo k paralympijskému športu cez úrazy, išlo o nerozvážne skoky do vody, pády z bicykla, pri adrenalínových športoch či úrazy pri autonehodách. "Tento projekt tak nie je len o športových výkonoch a hľadaní talentov, ale je to aj edukačný projekt, ktorý má mladú generáciu priviesť k zdravému životnému štýlu," skonštatoval predseda SPV.



"Projektom, do ktorého sa TSK zapojil, chceme ukázať aj zdravým ľuďom, že sa dá žiť s hendikepom a dokonca sa dá s ním aj športovať," ozrejmil predseda TSK Jaroslav Baška. Vyzdvihol spoluprácu so SPV, ktorú minulý rok spečatili podpisom memoranda a pripomenul kroky k debarierizácii objektov v správe kraja, či už ide o zariadenia sociálnej starostlivosti, ale aj stredné školy a športoviská.