Župné dni košického samosprávneho kraja sa presunuli do Košíc

Košice 20. mája (TASR) - Posledným podujatím Župných dní, ktoré predstavujú Košický kraj, je piatkové Župné mestečko na Námestí Maratónu mieru v Košiciach. Verejnosti má priblížiť život Košického samosprávneho kraja (KSK), pričom spojí všetky svoje organizácie. Súčasťou programu sú okrem rôznych vystúpení či minizoo aj dni otvorených dverí na Úrade KSK, vo Východoslovenskom múzeu a Verejnej knižnici Jána Bocatia. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



V rámci podujatia, ktoré trvá od 9.00 h do 19.00 h, sa predstavia krajské divadlá, galérie, múzeá aj knižnice, pripravené je tiež folklórne vystúpenie a koncerty kapiel. Podujatie budú sprevádzať i živé sochy, virtuálne expozície a program pre deti vrátane zážitkových workshopov či tvorivých dielní. Návštevníci si zároveň môžu vyskúšať remeslá či ochutnať tradičné jedlá.



Súčasťou bude aj autogramiáda rodákov Košického kraja - hokejových olympionikov Tomáša Jurča, Martina Marinčina, Libora Hudáčeka a paraolympijskej lyžiarskej špičky Henriety Farkašovej.



Pripravená je tiež prezentácia úspešných projektov v rámci kultúry, školstva či sociálnej oblasti. "Na mladých čaká campus stredných škôl, kde sa odprezentujú školy pôsobiace v kraji. Priamo na mieste bude možné využiť služby kaderníkov, masáže či absolvovať zdravotnícke vyšetrenia. Regionálny rozvoj predstaví podnikateľské prostredie regiónu, cyklistickú infraštruktúru, nebudú chýbať e-cargo bicykle, no reč bude aj o integrovanej doprave," doplnila Terezková.



Predseda KSK Rastislav Trnka pripomenul, že v rámci Župných dní 2022 počas troch piatkov vyrazili do štyroch regiónov. Cieľom bolo ukázať, že KSK sa nespája iba s kanceláriami plnými dokumentov. "Gemer, Spiš, Zemplín a Abov dýchajú novými projektmi, unikátnou kultúrou, moderným školským zariadením, obnovenými cestami aj nápaditými východniarmi. Aj naše Župné mestečko preto bude výnimočné. Na jednom mieste sa stretne to najlepšie, čo tvorí a reprezentuje náš kraj," povedal.



Župné dni ukončia programom Klenoty kraja, ktorý je naplánovaný na sobotu (21. 5.) od 15.00 h na Hlavnej ulici v Košiciach. Vyvrcholením festivalu bude večerný galaprogram o 19.00 h na veľkom pódiu pri Immaculate. Bližšie informácie o programe sú zverejnené na webovej stránke www.zupnednikosickehokraja.sk.