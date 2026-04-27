Župné dni Košického samosprávneho kraja odštartujú v Rožňave
Autor TASR
Košice 27. apríla (TASR) - Témou tohtoročných Župných dní Košického samosprávneho kraja (KSK) budú inovácie v každodennom živote. Podujatie postupne zavíta do ôsmich miest v rámci kraja, prvým bude už vo štvrtok (30. 4.) Rožňava. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Tohtoročné Župné dni odštartujú vo štvrtok na rožňavskom Námestí baníkov od 14.00 do 21.00 h, podujatie prinesie spojenie kultúry, inovácií i regionálnych tradícií. „Župné dni sú výnimočné svojím konceptom, ukazujú kraj tak, ako ho ľudia bežne nevnímajú. Nie cez dokumenty, ale cez reálny život, hodnoty a aktivity krajských zariadení. Cez školy, divadlá, múzeá, galérie či sociálne a zdravotnícke služby,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.
Súčasťou podujatia v Rožňave bude napríklad stavanie mája, premiéra Bábkového divadla Košického kraja s názvom Pirátska odysea - Plamene Gemera či hudobný program. Pripravené budú aj nadrozmerné modely planét, astronomické pozorovania, tvorivé dielne, výroba keramiky alebo tkanie. Podujatie prinesie i gastrozónu či vyhlásenie výsledkov Varešky Košického kraja o najlepšie reštaurácie Gemera.
Tohtoročné Župné dni Košického kraja budú zameraná na inovácie v každodennom živote, program preto prinesie viaceré interaktívne aktivity, vedecké pokusy či technologické novinky. Podujatie sa po Rožňave postupne presunie do Moldavy nad Bodvou, Spišskej Novej Vsi, Michaloviec, Gelnice, Košíc, Sobraniec a Kráľovského Chlmca.
