Pondelok 27. apríl 2026
Župné dni Košického samosprávneho kraja odštartujú v Rožňave

Predseda KSK Rastislav Trnka, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Košice 27. apríla (TASR) - Témou tohtoročných Župných dní Košického samosprávneho kraja (KSK) budú inovácie v každodennom živote. Podujatie postupne zavíta do ôsmich miest v rámci kraja, prvým bude už vo štvrtok (30. 4.) Rožňava. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.

Tohtoročné Župné dni odštartujú vo štvrtok na rožňavskom Námestí baníkov od 14.00 do 21.00 h, podujatie prinesie spojenie kultúry, inovácií i regionálnych tradícií. „Župné dni sú výnimočné svojím konceptom, ukazujú kraj tak, ako ho ľudia bežne nevnímajú. Nie cez dokumenty, ale cez reálny život, hodnoty a aktivity krajských zariadení. Cez školy, divadlá, múzeá, galérie či sociálne a zdravotnícke služby,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Súčasťou podujatia v Rožňave bude napríklad stavanie mája, premiéra Bábkového divadla Košického kraja s názvom Pirátska odysea - Plamene Gemera či hudobný program. Pripravené budú aj nadrozmerné modely planét, astronomické pozorovania, tvorivé dielne, výroba keramiky alebo tkanie. Podujatie prinesie i gastrozónu či vyhlásenie výsledkov Varešky Košického kraja o najlepšie reštaurácie Gemera.

Tohtoročné Župné dni Košického kraja budú zameraná na inovácie v každodennom živote, program preto prinesie viaceré interaktívne aktivity, vedecké pokusy či technologické novinky. Podujatie sa po Rožňave postupne presunie do Moldavy nad Bodvou, Spišskej Novej Vsi, Michaloviec, Gelnice, Košíc, Sobraniec a Kráľovského Chlmca.
