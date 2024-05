Župné dni na Zemplíne vyvrcholili v Michalovciach

Michalovce 10. mája (TASR) - Župné dni Košického samosprávneho kraja (KSK) vyvrcholili v piatok v Michalovciach. Ako pre TASR uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, program bol pripravený pre všetky vekové kategórie, čo sa podpísalo pod vysokú návštevnosť už od ranných hodín.



Pre návštevníkov boli v župnom mestečku na Námestí osloboditeľov pripravené zóny, ako KSK, eko, relax a gastro. Pre deti boli k dispozícii aktivity, ako skákací hrad, maľovanie na tvár, mobilné planetárium či tvorivé dielne. KSK do programu zahrnul aj živé sochy, zdravotnú prehliadku od stredoškolákov, predstavil cyklodestinácie a pripravil aj benefičnú burzu oblečenia, módnu prehliadku, vystúpenia folkloristov a študentov konzervatória.



"Ľudia si mohli vyskúšať tradičné remeslá, no dozvedeli sa viac aj o vodíkových technológiách. Okrem toho mohli ochutnať špeciality z nášho kraja, pričom mnohé recepty nájdu aj v kuchárke '100 chutí Košického kraja'," zhodnotil župné dni Trnka s tým, že si návštevníci odniesli kultúrny či gastronomický zážitok. Vyvrcholením kultúrneho programu v Michalovciach boli vystúpenia skupiny Peter Bič Project a Majka Spirita.



Aktivity počas uplynulého týždňa organizovali dve okresné mestá na Zemplíne. Zapojili sa Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, ako aj Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína a Zemplínska knižnica v Trebišove.



KSK pri príležitosti 100. výročia prvého zasadnutia Košickej župy pripravil oslavy vo všetkých regiónoch. Župné dni po Zemplíne pokračujú na Above, kde aktivitami ožijú Košice.