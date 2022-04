Pečenie chleba či razenie mincí. Také sú Župné dni sa na Gemeri

Rožňava 29. apríla (TASR) – Dvanásť krajských organizácií v Rožňave a Dobšinej sa zapojilo do tohtoročných Župných dní organizovaných Košickým samosprávnym krajom (KSK). Dni otvorených dverí a sprievodné podujatia na piatok pripravili organizácie z oblasti kultúry, školstva, dopravy či sociálnej starostlivosti. Informoval o tom na svojom webe KSK.



V oblasti kultúry sa do Župných dní na Gemeri zapojilo Banícke múzeum v Rožňave, ktoré návštevníkom v Zážitkovom centre Sentinel priblíži ryžovanie zlata. V Gemerskom osvetovom stredisku sú zas pripravené remeselnícke dielne, pečenie kváskového chleba či razenie mincí. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského predstaví históriu remesiel i život rodáka z Gemera Pavla Dobšinského.



Dni otvorených dverí organizujú i stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja v Rožňave a Dobšinej. "Školy prezradia viac nielen o svojich vzdelávacích odboroch, ale aj ďalších aktivitách. Naši študenti ponúknu vlastnoručne vyrobené nealko koktaily, smoothie, cukrárenské výrobky, naučia sa zdobiť medovníky a zoberú vás na 3D cestu okolo sveta či do sveta cudzích jazykov," priblížil KSK.



Špeciálnu prehliadku autobusov pripravila na autobusovej stanici v Rožňave spoločnosť eurobus. Deň otvorených dverí na návštevníkov čaká aj v areáli rožňavského strediska Správy ciest KSK.



"Dozviete sa zaujímavosti o údržbe ciest v rôznych ročných obdobiach aj o rekonštrukcii ciest a mostov na Gemeri a budete si môcť obhliadnuť aj špeciálnu techniku," uviedol KSK. Prezentácie a workshopy zamerané na starostlivosť o seniorov a ďalšie aktivity pripravili aj sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.



Župné dni sa začali v piatok 22. apríla slávnostným zasadnutím zastupiteľstva KSK a potrvajú do 21. mája. Podujatia v rámci Župných dní s kultúrnym programom sa budú konať v piatky na rôznych miestach. Po Gemeri to bude 6. mája na Spiši, 13. mája na Zemplíne a 20. a 21. mája v regióne Abov. Podrobnosti budú zverejnené na webstránke www.zupnednikosickehokraja.sk.