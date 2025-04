Župné dni v Košickom kraji s kultúrnym programom štartujú v Trebišove

Trebišov 25. apríla (TASR) - Séria Župných dní v Košickom kraji sa začína v piatok v Trebišove. Hlavnou témou tohto ročníka je kreativita. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).



Areál kaštieľa Andrássyovcov ožije od 10.00 do 20.00 h Župným mestečkom s kultúrnym programom a atrakciami. Súčasťou ponuky je koncert Lívie Nagy Abaházi, pouličné divadlo Panoptikum, Dychová hudba zo Sečoviec či Detský svet Haravara. Lákadlami sú aj jazdy na poníkoch a koňoch, živé sochy a choduliari, zážitkové maľovanie či astrohračky. Chýbať nebudú ani lokálne dobroty, župné pivo či predajné stánky krajských škôl a zariadení sociálnych služieb.



Župné dni zavítajú v apríli a máji postupne do piatich miest kraja. Po Trebišove to bude Rožňava, Spišská Nová Ves, Michalovce a na záver Košice na Námestí Maratónu mieru.



„Cieľom tohto podujatia je priblížiť ľuďom v regiónoch úlohy a kompetencie Košického kraja, ako aj ukázať kultúrnu pestrosť kraja. Chceme tiež nadviazať a poukázať na históriu Košickej župy spred 100 rokov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Priblížil, že v rámci jednotlivých miest sa predstavia Dara Rolins, Tina, Peter Cmorik Band, Adam Ďurica, Alan Murin a ďalší. „Do programu však bude zapojený každý návštevník, a to práve v Župnom kreatívnom mestečku,“ dodal.



Novinkou tohtoročnej ponuky je Pirátska odysea - špeciálna divadelná impresia Bábkového divadla Košického kraja.